Újabb keresztényellenes támadások történtek Franciaországban

„A papot megverték, miután arra kért egy férfit, hogy nyugodjon meg és viselkedjen megfelelően az istentisztelet alatt.” A média és a politikai elit hallgatása kísérte a húsvéti időszak számos keresztényellenes támadását, éppúgy mint a májusi, rendkívül súlyos agressziót is.

A francia sajtóban a más vallási közösségek esetén futótűzszerűen elharapódzó hírek csak igen lassan kerülnek napvilágra a keresztényekkel kapcsolatban. Így csak nemrég kezdtek a lapok beszámolni arról a május 10-i esetről, amikor fiatal muszlim férfiak egy csoportja hatolt be az éjszakai mise után az avignoni Montfavet negyedben lévő katolikus templomba.

Mint arról a Laprovence.com is hírt adott (jóval gyakrabban olvashatunk a keresztényellenes agressziókról a helyi vagy regionális, mint a francia országos sajtóban – szerk.) este fél nyolc körül először egy magányos, 15 év körüli fiatalember jelent meg a bejáratnál, hogy „megtérést kérjen”.

Mögötte körülbelül tíz tinédzser vagy fiatal felnőtt bukkant fel, akik azt kérdezték, hogy bemehetnek-e a templomba.

„Néhányan muszlimnak vallották magukat, és azt mondták, hogy csak látogatóba akarnak jönni”

– idézte fel a történteket Laurent Milan atya.

A lap több hívőt, jelen lévő tanút is idéz, akik szerint a helyzet azonnal elfajult, amint a mintegy tíz, 15-20 év körüli fiatalt beengedték a helyiségbe. Egyikük elkezdett fel-alá rohangálni, mások fenyegetően a pap köré gyűltek, és sértő hangnemben kezdtek kiabálni vele.

„Visszajövünk, és felgyújtjuk a templomotokat!”

„Nem személyesen engem sértegettek, hanem provokáltak, és a katolikus vallás ellen használtak gyalázkodó kifejezéseket”, így például

Jézus nevét gyalázták trágár szavakkal.

A pap szerint, akik „Allah akbar!” kiáltásokat hallattak, az elkövetők ezt többször is megismételték.

„Visszajövünk, és felgyújtjuk a templomotokat!” – kiabálták, amikor a keresztény gyülekezet még ott levő tagjai nagy nehezen távozásra bírták őket. Összesen öten voltak szemtanúi a szidalmazásnak, és Laurent Milan atya még aznap este feljelentést tett az avignoni rendőrkapitányságon. Azóta nem történt az ügyben letartóztatás.

Montfavet plébánosa szerint ez a támadás egy olyan időszakban történt, amikor a temploma körül elszaporodtak az inzultusok. Ugyanezen a héten, május 7-én, szerdán fiatalok megzavartak egy gyűlést a plébániaházban, kiabáltak és kívülről dörömböltek az ablakokon.

„Elloptak már egy számítógépet a templomból, ellopták a gyertyákat… Néhányan jönnek, és a mise közepén szándékosan a templom falához rúgják a labdájukat” – számol be a pap.

Tényellenőrzés, az majd segít

A muszlimellenes vagy antiszemita cselekmények könnyebben vonzzák a média vagy a politika figyelmét, mint a számos keresztényellenes cselekedet – húzza alá a Lejdd című francia közéleti lap.

Az évi átlagosan 900 vandalizmussal járó károk növekedése országszerte aggodalomra ad okot a polgároknak és a hatóságoknak. Mindannyian emlékszünk a papok elleni támadásokra, a templomok felgyújtására, például Saint-Omerben, nem is beszélve a számos lopásról – teszi hozzá az Aleteia című lap.

A nagy többségükben a szélsőbaloldalhoz közel álló, nagyobb példányszámú szerkesztőségekkel működő francia orgánumok jó részének hozzáállására jellemző, hogy például a TF1 televízió híroldala „tényellenőrzésnek” vetette alá az évi mintegy ezer keresztényellenes incidenst. Bár a lap végül egyetlen érdemi adattal sem tudta ezt az adatot megcáfolni, óvatosságra szólította fel olvasóit az ilyen információk kapcsán.

Verik a papokat, a hívőknek kell közbelépniük

Annak ellenére, hogy Bruno Retailleau francia belügyminiszter

a húsvét közeledtével fokozott éberséget kért

a rendőrségtől, különösen a vallási helyszínekkel kapcsolatban, nem sikerült megakadályozni a fenyegetéseket és támadásokat a párizsi Notre-Dame-nál, Normandiában, illetve a Bouches-du-Rhône és Gard megyékben – írja a Bv.fr című francia konzervatív lap, amely hosszan sorolja a húsvéti időszakban elkövetett keresztényellenes agressziókat, támadásokat.

Egy beaucaire-i egyházközség tagja, aki múlt pénteken 7 éves lányát kísérte a keresztútra, elmondta, milyen sokkot élt át, amikor látták, hogy a papot megverték, miután arra kért egy férfit, hogy nyugodjon meg, és viselkedjen megfelelően az istentisztelet alatt – számol be a lap, amely többek között kitér egy olyan április 20-i esetre is, amikor egy húszas éveiben járó férfi lépett be a Sainte-Eugénie-kápolnába, ahol éppen szentmise folyt, majd

elővett egy borbélyborotvához hasonló kést

– írja a Midi Libre című regionális lap – , majd a hívek legyűrték, mielőtt őrizetbe vették volna az elkövetőt.

Az egyetlen jó hír, hogy 17 ezren vették fel a keresztséget

Mindeközben, bár tömeges (szinte kizárólag muszlim hátterű elkövetők által kezdeményezett) támadások és megfélemlítések gyakorolnak nyomást a franciaországi keresztényekre, a húsvéti ünnepek alatt több mint tízezer felnőtt és 7400 tinédzser készült arra, hogy fölvegye a keresztséget.

A Francia Püspöki Konferencia (CEF) által nemrégiben végzett felmérés szerint rekordszámú katekumen készül megkeresztelkedni az országban – írta az ünnepek előtt a Magyarkurir.

Vajon ez a válság vége, vagy akár egy újjáéledés kezdete? Anélkül, hogy defetisták lennénk, mégis mérsékelnünk kell ezt a lelkesedést a számok alapos vizsgálatával – írja az Nsae.fr című francia keresztény lap.

Ha visszatekintünk egy közelmúltbeli időszakra, negyed évszázaddal,

Franciaország többé-kevésbé katolikus ország maradt.

Abban az időben Franciaországban évente körülbelül 800 000 születést regisztráltak, és ezeknek a gyermekeknek nagyjából a felét keresztelték meg. Az évek során viszont jelentősen csökkent a kisbabák keresztelésének száma. Manapság a megszületett gyermekek körülbelül egynegyedét keresztelik meg – mutat rá a keresztény lap.

