Ukrán állampolgárokat evakuáltak Gázából

Ukrajna Külügyminisztériuma és a Hírszerzési Főigazgatóság 48 ukrán állampolgárt evakuált a Gázai övezetből – számolt be róla Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.

Szibiha szerint az evakuáltak között 16 gyerek is van. A kimenekítettek már megérkeztek Moldovába, ahonnan Ukrajnába szállítják őket.

Az ukrán állampolgárok evakuálását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelte el.

„Köszönjük mindenkinek, aki segített ebben a műveletben. Különösen hálásak vagyunk Izraelnek, Jordániának és Moldovának a logisztikai, tranzit- és pénzügyi segítségükért” – írta az ukrán külügyminiszter.

