Ukrán cég vásárolta fel az ArcelorMittal utolsó romániai üzemét

Ukrán cég vásárolta fel a csőtermékeket gyártó román ArcelorMittal Tubular Products Romant – írta vállalati közlemény alapján a profit.ro.

A vásárló az egyik leggazdagabb ukrán üzletember, Viktor Pincsuk cége, az Interpipe.

„A romániai üzem az első termelési platformunk az Európai Unióban és nemzetközi szinten, történelmi lépést jelent a fejlődésünkben. Tökéletesen kiegészíti vertikálisan integrált, hozzáadott értéket teremtő ukrajnai tevékenységünket, megerősítve földrajzi diverzitásunkat és technológiai integrációnkat” – nyilatkozta Luca Zanotti, az Interpipe vezérigazgatója.

A felek nem hozták nyilvánosságra a tranzakció értékét.

Az Interpipe egy dnyiproi székhelyű, globális szinten is jelentős acélcső és vasúti síngyártó. 2025-ben 470 ezer tonna csövet és 89 ezer tonna vasúti sínt gyártott.

A 335 dolgozót foglalkoztató ArcelorMittal Tubular Products Roman 2024-ben 364,903 millió lej árbevétel mellett 41,827 millió lej veszteséggel zárta az évet.

A moldvai régióban található üzem eladásával kivonult Romániából az ArcelorMittal. A luxembourgi székhelyű, a világ egyik legnagyobb acélgyártójának számító vállalat 2001-ben lépett be a román piacra, az ország legnagyobb kohászati kombinátjának, a galaci Sidexnek a megvásárlásával. Az üzemet 2019-ben a brit Liberty Steel Group vette át.

Az ArcelorMittal a közelmúltban értékesítette két másik romániai üzemét is. Az ArcelorMittal Tubular Products Iasi ugyancsak egy ukrán nagyvállalat, a Metinvest, a vajdahunyadi ArcelorMittal kohászati kombinát pedig a legnagyobb román útépítő, az UMB tulajdonába került.

