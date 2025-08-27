Ukrán drón zuhant le Észtország területén

Eltévedt ukrán harci drón zuhant le Észtország területén – közölték kedden a balti állam hatóságai.

Margo Palloson, az észt biztonsági rendőrség vezetője Tallinnban nyilatkozva elmondta, hogy az incidens még vasárnap reggel történt. „Ukrán drón volt, amely orosz célpontokat támadott. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy orosz drón lenne” – ismertette az ERR észt rádiónak nyilatkozva az MTI híradása szerint.



Ez volt az első ilyen jellegű incidens Észtország területén. Az ukrán hadsereg szombat este indított támadást a Balti-tenger partján található Uszt-Luga orosz olaj- és gázterminál ellen az észt határ közelében. Hétfőn Tartu megyében egy farmer talált rá a pilóta nélküli szerkezetre a földjén, és volt egy egyértelműen kivehető robbanási kráter is – közölte Palloson, hozzátéve, hogy a drónt orosz elektronikus zavarás téríthette el.