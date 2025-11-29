Egy ukrán férfi holttestére bukkantak egy kiégett autóban Bécsben

November 26-án este egy 21 éves ukrán állampolgár holtestét fedezték fel egy kiégett Mercedesben, Bécsben. Az osztrák rendőrség hivatalosan erőszakos halálesetnek minősítette az esetet.

A krone.at hírportál szerint járókelők vették észre az égő járművet. Amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek a jármű már teljes terjedelmében lángolt. A tűz megfékezése után, a helyszíni szemle során egy fiatalember holttestét találták meg a hátsó ülésen.

Az elhunyt ukrán állampolgár volt. Egyik közeli családtagja nemrég jelentette be az eltűnését.

A törvényszéki orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy tompa tárgy okozta sérüléseket szenvedett. A rendőrség szándékos gyújtogatásra utaló jeleket talált a helyszínen, amiből arra következtetnek, hogy a tüzet egy bűncselekmény eltussolása érdekében gyújtották. Az áldozatot megverhették, majd az autóba tették, amelyet aztán felgyújtottak, hogy eltűntessék a nyomokat.

Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma