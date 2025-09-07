Ukrán fiatalokat bántalmaztak Lengyelországban

Megtámadtak egy ukrán csoportot Varsó egyik kerületében – számolt be róla a Raport Warszawski lengyel hírportál szeptember 5-én.

A rendőrség szerint az incidens egy üzlet közelében történt. A támadók először csak nemzetiségük miatt sértegették az ukránokat, majd verekedést kezdeményeztek velük. A hírek szerint egy nő hívta ki a rendőrséget, aki telefonjával fel is vette a támadást.

Az egyik ukrán állampolgárt kórházba szállították.

A hatóság munkatársai az eset után egy nappal őrizetbe vettek egy 41 éves férfit, néhány órával később pedig egy 28 és egy 36 éves férfit is letartóztattak. Mindhármukat vád alá helyezték.

A nemzetiségi okból történő bántalmazás és testi sértés akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

