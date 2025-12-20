Ukrán emberrablót fogtak Lengyelországban

A lengyelországi Katowice rendőrei letartóztattak egy 32 éves ukrán állampolgárt, akit emberrablás és rablás vétsége miatt köröztek. A férfinak egy éven át sikerült rejtőzködnie a hatóságok elől.

Az emberrabló elfogásáról az InPoland.net.pl számolt be.

A lengyel igazságszolgáltatás 2024 decembere óta kereste az ukrán férfit, akit egy nő elrablása és kifosztása miatt 4,5 év börtönbüntetésre ítéltek.

Az incidens 2019-ben történt egy pszczynai benzinkútnál. A most letartóztatott elkövető bűntársaival együtt elrabolt egy nőt, akit egy harci kutyával félemlítettek meg, majd autójukba tuszkoltak.

Az elkövetők a sértett autóját is elrabolták. A nőt különösen kegyetlen módon bántalmazták, és azt követelték tőle, hogy vállalkozásának tulajdonjogát az emberrablókra ruházza át.

Mikor az emberrablók új helyszínre próbálták szállítani áldozatukat, a nőnek sikerült megszöknie.

Az ügyben öt ember ellen emeltek vádat: négy 25–35 év közötti férfi és egy 23 éves nő volt az elkövető. Mindegyiküknek emberrablásért kellett felelnie, a négy férfit pedig fegyveres rablásért is felelősségre vonták.

A 2025 december elején letartóztatott 32 éves férfinak sokáig sikerült rejtőzködnie, de az Alsó-sziléziai vajdaság rendőrei végül fényt derítettek tartózkodási helyére. Az elkövető nem tanúsított ellenállást, de a beszámolók szerint meglepődött a rendőrök láttán.

Az ukrán férfi már fegyintézetbe került, ahol 4,5 éves börtönbüntetését tölti.

Kárpátalja.ma

Forrás: Patriot Donbaszu

Nyitókép: illusztráció