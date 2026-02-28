Az ukrán külügyminisztérium is reagált az Irán elleni támadásokra
Az ukrán külügyminisztérium közleményben reagált az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek hírére. Az írásban kiemelik, hogy Teheránnak minden esélye megvolt az eszkaláció elkerülésére, mégis semmibe vette a diplomáciai erőfeszítéseket.
A külügyminisztérium hangsúlyozza, hogy Ukrajna álláspontja az iráni helyzettel kapcsolatban változatlan. Mint fogalmaznak, a teheráni rezsim évtizedek óta erőszakot alkalmaz saját állampolgárai ellen, támogatja a régióban működő militáns csoportokat, és katonai segítséget nyújt Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúban.
„Az ukrán külügyminisztérium megerősíti államunk változatlan álláspontját: támogatjuk az iráni népet és jogos vágyát, hogy biztonságban, szabadságban és jólétben éljen”
– áll a közleményben.
Az Andrij Szibiha vezette minisztérium emlékeztet rá, hogy az iráni–orosz Sahíd drónok több ezer csapást mértek már Ukrajnára,
és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fordítson kiemelt figyelmet a nemzetközi jog Moszkva és Teherán általi súlyos megsértésére.
Az ukrán szaktárca úgy véli, hogy az iráni rezsim erőforrásait erőszak és káosz megteremtésére fordította a polgári jólét és a gazdasági fejlődés előmozdítása helyett. Mint írták, a jelenlegi helyzetet a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépés okozta, ami az utóbbi hónapokban különösen nagy méreteket öltött.
„Hangsúlyozzuk, hogy a teheráni rezsimnek minden lehetősége megvolt az erőszakos forgatókönyv megelőzésére. Lehetőséget kapott a diplomáciai megoldások keresésére, de a rezsim figyelmen kívül hagyta ezeket az erőfeszítéseket, és csak halogatott abban bízva, hogy ezzel félrevezetheti a nemzetközi közösséget”
– áll a minisztérium közleményében.
Forrás: OBOZ.UA
Nyitókép: Facebook/Iran Military
