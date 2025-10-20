Ausztriában bezár az utolsó ukránokat fogadó menekültközpont

Év végéig bezárják Ausztriában az utolsó ukrán menekülteket fogadó központot – a bécsi Quartier Schlossberg létesítményt. Erről az ORF számolt be a bécsi városvezetésre hivatkozva.

A Hietzing kerületben működő menekültközpontot a Volkshilfe segélyszervezet üzemelteti, és mintegy 200 ember elhelyezésére volt alkalmas. A város tájékoztatása szerint a létesítmény már hosszabb ideje teljes kapacitással működött.

A Quartier Schlossberg megnyitása óta közel 9 ezer ukrán állampolgárnak nyújtott átmeneti szállást,

étkezést, tanácsadást és segítséget a továbblépéshez – például a rendőrségi regisztrációhoz vagy a más tartományokba való költözéshez.

Bécs ezzel az utolsó osztrák tartomány volt, amely saját befogadóközpontot működtetett, miután idén nyáron Vorarlbergben is bezárt egy hasonló intézmény.

A szövetségi kormány minden érintett után 190 euró egyszeri támogatást fizetett,

de ez az összeg 2022 óta nem emelkedett, és a városi hatóságok szerint csak kis részét fedezi a tényleges költségeknek.

A bécsi városvezetés hangsúlyozta: a menekültek befogadása és ellátása csak akkor működhet hatékonyan, ha abban minden kormányzati szint együttműködik, ám „ebben az irányban eddig kevés előrelépés történt”.

A döntésről értesítették az osztrák belügyminisztériumot is, amely felelős a menekültek elsődleges elhelyezéséért.

Jelenleg 10 786 ukrán menekült részesül alapellátásban Bécsben,

míg Ausztria-szerte mintegy 30 ezer ember tartozik ebbe a rendszerbe.

Az Európai Unióban 2025. június 30-ig mintegy 4,31 millió ukrán menekült rendelkezett ideiglenes védelemmel.

