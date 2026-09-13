Ukránnak hitték, ezért megvertek egy lengyel férfit Csehországban

A csehországi Ostravában történt az a támadás, amelynek során több férfi megvert egy lengyel kerékpárost, miután állítólag ukránnak és „banderistának” nevezték. A támadás vélhetően azért történt, mert a férfi sárga-kék színű kalapot viselt, amelyen a Felső-Szilézia felirat szerepelt.

A sértett, Kuba Heisig azért indult mintegy 800 kilométeres kerékpártúrára, hogy pénzt gyűjtsön súlyosan beteg párja kezelésére. Útja Felső-Szilézia történelmi határai mentén vezetett volna.

A férfi szeptember 12-én jelentette be, hogy megszakítja az utazást és hazatér. Elmondása szerint előző nap Ostravában több férfi támadt rá, akik – állítása szerint – lengyelek voltak. A támadók közben azt kiabálták neki, hogy „ukrán” és „banderista”.

A támadás feltételezett oka a férfi fejfedője lehetett. A kalapon a „Felső-Szilézia” felirat szerepelt, a régiónak pedig szintén sárga-kék színű zászlaja van. A színek sorrendje azonban eltér az ukrán zászlóétól.

A támadók állítólag rugdosták a férfit, aki ezt követően kórházba került. Az esetet jelentették a cseh rendőrségnek, amely vizsgálja a támadás körülményeit és az elkövetők személyazonosságát.

A támadás miatt a kerékpártúrát felfüggesztették. Az eset ugyanakkor jelentős figyelmet irányított a beteg nő kezelésére szervezett adománygyűjtésre: egyetlen éjszaka alatt összegyűlt a kitűzött 300 ezer zloty.

Kárpátalja.ma

Forrás: shtab.info

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