Ukránok támadtak meg egy kamionsofőrt Csehországban

Több év börtönbüntetésre is várhat azokra az ukrán állampolgárokra, akik a csehországi D5-ös autópályán csúzlival lőtték ki egy teherautó oldalablakát.

A különös támadás még január végén történt a csehországi D5-ös autópályán: egy BMW utasa menet közben lőtte ki csúzlival egy teherautó oldalablakát – írja a Korrespondent a Novinky cseh lapra hivatkozva. A két ukrán férfi ellen csak nemrég emeltek vádat. A pilseni ügyészség friss közlése szerint a 39 éves ukrán sofőr és 28 éves utasa akár több év börtönbüntetésre számíthat.

A vád szerint a két ukrán férfi előzés közben lassított, majd a BMW utasa kihajolt az ablakon, és csúzlival vette célba a teherautó sofőrjét. A támadás következtében az oldalsó ablak betört, az üvegszilánkok pedig szétrepültek a kabinban. A történteket egy fedélzeti kamera is rögzítette.

A teherautó sofőrjének sikerült biztonságosan félreállnia, így szerencsére nem sérült meg senki. Az ügyészség szerint azonban hajszálon múlt a súlyos baleset, hiszen a kamion a támadás pillanatában 90 kilométer per órás sebességgel haladt, és a környező forgalom is sűrű volt.

A nyomozók szerint csak a többi sofőr gyors reakciójának köszönhető, hogy nem történt tömegszerencsétlenség.

A BMW utasa a kihallgatása alatt tagadta, hogy ő okozta volna az ablak betörését. Azt állítja, hogy csupán a középső ujját mutatta be a kamionsofőrnek, mert szerinte az hirtelen és szabálytalanul kezdett előzni. Úgy véli, hogy az ablak akár egy felpattanó kőtől is betörhetett. Az ügyészség ennek ellenére súlyos közúti veszélyeztetés miatt indítványoz börtönbüntetést, így a sofőrre három, utasára akár öt év szabadságvesztés is várhat, ha bűnösnek találják őket.

A lap szerint az említett eset csak egy a külföldön elkövetett, ukrán állampolgárokhoz köthető ügyek sorában. Nemrég Lengyelországban egy 36 éves ukrán férfit vettek őrizetbe, mert megrongált egy vízellátó rendszert, míg Varsóban két másik ukrán férfit egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzesettel hoztak összefüggésbe.

Forrás: hirado.hu