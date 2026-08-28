UNICEF: több mint 17 ezer nepáli gyermek szorul sürgősen humanitárius segítségre

Több mint 17 ezer gyermek szorul sürgősen humanitárius segítségre a Nepálban pusztító villámárvizek miatt – közölte az UNICEF csütörtökön az MTI-vel.

A katasztrófa utakat, hidakat, erőműveket, vízellátó rendszereket és távközlési hálózatokat rongált meg, megsemmisített 18 iskolát, súlyos károkat okozott legalább 4 egészségügyi intézményben. A közlemény szerint az UNICEF több mint 60 éve jelen van az ázsiai országban, a rászorulókat ezúttal is segítik. A természeti adottságok nehezítik a humanitárius akciót, ennek ellenére több ezer háztartás kapott már higiéniai csomagot – írták.

Partnereivel együttműködve a nemzetközi szervezet a következő napokban orvosi sátrakat, szúnyoghálókat, újszülöttellátó csomagokat és terápiás élelmiszereket visz a helyszínre, ahol segíti a nyilvántartást, az eltűntek keresését és a családok újraegyesítését is.

A nepáli helyzet percről percre súlyosabb, a túlélőket betegségek és élelemhiány fenyegeti, csaknem 10 ezer iskolásnak pedig ideiglenes tanulóközpontokra és tanszerekre is szüksége volna. A felajánlásokat az www.unicef.hu/nepal oldalon várják – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

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