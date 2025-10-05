Az ANO nyerte a választást Csehországban

Az eddig ellenzékben lévő, Andrej Babis korábbi kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) nyerte a képviselőházi választásokat Csehországban. Az eredményt szombaton jelentette be a Cseh Statisztikai Hivatal – írja az MTI.

A hivatal szerint az ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg. Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos. A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta.

Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.

„Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában” – szögezte le a politikus.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Andrej Babis

Kapcsolódó: