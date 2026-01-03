Megosztotta a világot a Venezuelát ért amerikai támadás

Eltérően reagáltak az országok az Egyesült Államok Caracas elleni katonai műveletére. Argentínában üdvözölték Donald Trump amerikai elnök döntését, míg Oroszország és Venezuela szövetségesei elítélték a szombat hajnali támadást. Spanyolország jelezte, hogy közvetítő szerepet vállalna a feszültség csökkentésében. Az Európai Unió és több más ország pedig önmérsékletre szólította fel az érintetteket.

A spanyol külügyminisztérium bejelentette, hogy Madrid kész közvetíteni a konfliktus békés lezárása érdekében. Az MTI beszámolója szerint José Manuel Albares külügyminiszter folyamatosan kapcsolatban áll Spanyolország caracasi nagykövetével, Kaja Kallas EU-s kül- és biztonságpolitikai főképviselővel, valamint más európai és nemzetközi partnerekkel.

A spanyol külügyminiszter összehívta a tárca válságkabinetjét, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a helyzetet. Kaja Kallas az X közösségi oldalon írta, hogy tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel Venezuela ügyében. Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió szerint Nicolás Maduro hatalma nem legitim, de az átmenetnek békésen kell lezajlania. „A nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Visszafogottságra szólítunk” – tette hozzá.

Argentína üdvözölte, míg Irán elítélte az amerikai támadást

Argentínában Javier Milei elnök üdvözölte Donald Trump amerikai elnök bejelentését Nicolás Maduro elfogásáról, az X-en így írva: „Közeledik a szabadság. Éljen a szabadság!”

Irán külügyminisztériuma ezzel szemben elítélte a támadást, amely szerinte Venezuela szuverenitásának és területi épségének nyilvánvaló megsértése. Az állam sürgette az ENSZ Biztonsági Tanács haladéktalan összehívását.

Az orosz külügyminisztérium közleményében fejezte ki aggodalmát, és szintén elítélte a Venezuela elleni fegyveres akciót. Kiemelték, hogy fontos megakadályozni a további eszkalációt, és a konfliktust párbeszéd útján rendezni.

Kubában Miguel Díaz-Canel elnök és Bruno Rodríguez külügyminiszter bűncselekménynek minősítette az amerikai támadást, és sürgette a nemzetközi közösség gyors reagálását. Szerbiában Alekszandar Vucsics elnök reményét fejezte ki, hogy Dél-Amerikában stabilizálódik a helyzet, és véget ér a Venezuela elleni támadás.

Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong az ázsiai ország állampolgárai evakuálásának előkészítését rendelte el.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Venezuelai katonák a caracasi elnöki rezidencia, a Miraflores palota előtt, miután robbanások hallatszottak a venezuelai fővárosban 2026. január 3-án. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülőgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, Cilia Florest (Fotó: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez)