Von der Leyen: az EU árplafont javasol az orosz gázra

Az Európai Bizottság ársapkát javasol az orosz gázra. Emellett további intézkedések meghozatalát, köztük a villamosenergia-felhasználás kötelező uniós csökkentésére csúcsidőben, illetve a nem gázzal üzemelő áramtermelők bevételeinek felső határának bevezetését – közölte Ursula von der Leyen, a testület elnöke Brüsszelben szerdán.

Ursula von der Leyen kifejtette, az orosz gázra vonatkozó árplafon bevezetésével az EU csökkenteni fogja Oroszország bevételeit, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háború finanszírozására használ.

Közölte, az Európai Bizottság javaslatot fog tenni a villamos-energia megtakarítására az áramfogyasztás csökkentése által csúcsidőben. Emellett az alacsony költségű villamosenergiát termelő vállalatok bevételeinek felső határára is. Mint kifejtette, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelők váratlan bevételekhez jutnak, amelyek nem tükrözik termelési költségeiket. Szavai szerint itt az ideje, hogy a fogyasztók részesüljenek annak előnyeiből, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia-előállítók, például a megújuló energiaforrásokat alkalmazó áramtermelők költségei alacsonyak.

Hozzátette, ugyanez vonatkozik a fosszilis tüzelőanyagot használó cégek váratlan nyereségére is. Mivel az olaj- és gázipari vállalatok is hatalmas nyereséget értek el, az Európai Bizottság szolidaritási hozzájárulást fog javasolni az érintett vállalatok számára. A bevételeket a tagállamoknak a kiszolgáltatott háztartások, és tiszta energiaforrások alkalmazásának támogatására kell fordítaniuk – mondta.

Végezetül közölte, noha támogatni kell az energiaszolgáltató társaságokat, hogy megbirkózzanak a piaci ingadozásokkal, az érintett vállalatok jelenleg váratlanul nagy összegek biztosítását kérik a túléléshez. Ez veszélyezteti az EU kereskedelmi tevékenységét és a piacok stabilitását. Az EU ezért segíteni fogja a tagállamokat, hogy képesek legyenek likviditási támogatást nyújtani az érintett energiavállalatoknak – tette hozzá Ursula von der Leyen.

