Ma van a Vöröskereszt világnapja

A Vöröskereszt és a Vörösfélhold mozgalom világnapját ünneplik május 8-án. A világnapot a mozgalom alapítójának, Henry Dunant születésének évfordulójára datálták.

A Vöröskereszt megalapítása Henry Dunant svájci üzletember nevéhez kötődik.

Dunant az 1859-es Solfrenói ütközet után a csatatéren maradt negyvenezer halott és sebesült láttán gondolkodott el, hogyan lehetne segíteni. Ehhez a szomszéd faluban élők segítségét kérte, akikből csapatokat szervezett. Az önkéntes csapatok mindenkinek segítettek, nem nézve származást. Ennek hatására kezdeményezte egy segélyszervezet létrehozását, amely a háború sújtotta területeken az áldozatokat segíti.

A humanitárius mozgalom 1863-ban kezdte meg munkáját.

1881-ben alakult meg a Magyar Vöröskereszt. Az Ukrán Vöröskereszt Társaságot 1918. április 18-án alapították meg.

Ukrajnában 2017-től hét irodában működött a szervezet: Donyeckben, Kijevben, Luhanszkban, Mariupolban, Odesszában, Szeverodonyeckben és Szlovjanszkban.

Célkitűzéseik között van az élet és az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, a szenvedés és szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, a társadalmi szolidaritásra nevelés, a nemzetközi humanitárius jog, valamint a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése – olvasható a voroskereszt.hu oldalán.

Nyitókép: National Day Calendar

