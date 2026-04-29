Wizz Air: a cég fenntartja az alacsony árakat és nem tervez járatcsökkentést

A Wizz Air légitársaság Közép- és Kelet-Európában növeli kapacitását, az idén 80 millió utassal és élénk nyári forgalommal számol, továbbra is fenntartja az alacsony árakat, és az emelkedő kerozinárak ellenére sem tervez járatcsökkentést és üzemanyag-pótdíj bevezetést – közölte Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója kedden online sajtótájékoztatón.

A Wizz Air teljesítette a 2025 áprilisában indított, hároméves átalakítási programja (Customer First Compass) első évi vállalásait: jelentős hálózatbővítésről, javuló ügyfél-elégedettségről és új, az utasélményt javító szolgáltatásokról számolt be – ismertette.

Beszámolt róla, hogy

a stratégia részeként a légitársaság Közép- és Kelet-Európában növeli kapacitását, erősíti a fővárosok közötti összeköttetéseket, valamint új bázisokat nyitott többek között Pozsonyban, Palermóban és Varsóban, miközben meglévő bázisait – köztük Budapestet és Milánót – is bővítette, miközben az olasz belföldi piacon is erősítette pozícióját.

A légitársaság továbbra is fenntartja az alacsony árakat: jegyeinek mintegy 40 százaléka 40 euró alatti, amit a modern flotta és az alacsony költségstruktúra biztosít – jegyezte meg.

A Wizz Air 2025-ben 68,6 millió utast szállított és mintegy 335 ezer menetrendszerinti járatot üzemeltetett. A légitársaság az idei évre 80 millió utassal és élénk nyári forgalommal számol. A csúcsidőszakban napi 1200 járat indítását tervezik, ami 20 százalékos növekedés 2025 azonos időszakához képest.

A Customer First Compass program célja az utasélmény, a pontosság és a szolgáltatások minőségének javítása az alacsony jegyárak fenntartása mellett; erre három év alatt mintegy 14 milliárd eurót fordítanak.

Ian Malin elmondta: a légitársaság az elmúlt időszakban tervezett járatainak 99,5 százalékát teljesítette, ami iparági szinten is magas arány, miközben 7 százalékkal növekedett a járatszám az előző év azonos időszakához képest.

A társaság még a pandémia előtt döntött a flotta megújításáról, ami akkor bátor lépésnek számított; mára az állomány 262 repülőgépre bővült, amelyek több mint 75 százaléka már a legújabb generációs Airbus A321neo típusú; a flotta átlagéletkora 4,65 évre csökkent.

A vállalat tervei szerint 2029-re teljes mértékben átáll erre a típusra, amely a fenntarthatóság javítása mellett hatékonyabb működést és alacsonyabb üzemeltetési költségeket biztosít, ami különösen fontos a jelenlegi üzleti környezetben

– tette hozzá.

A társaság a flottafejlesztés részeként az elmúlt 12 hónapban 37 új repülőgépet állított forgalomba 12 országban, és több mint 345 új útvonalat indított. Az ultrafapados üzleti modell fenntartható működtetése szempontjából különösen fontos volt az ügyféligények pontos felmérése és a hálózat átalakítása – jegyezte meg.

A hálózatbővítés mellett új termékeket és szolgáltatásokat vezettek be az utasélmény javítása érdekében, mint a WIZZ Link digitális foglalási platform vagy a WIZZ Class, amely kényelmesebb utazást tesz lehetővé. Elindították a „Disruption Assistance” elnevezésű digitális szolgáltatást is, amely fennakadások esetén alternatív átfoglalási lehetőséget biztosít az utasoknak.

Az eredmények között említette, hogy az ügyfél-elégedettség 77 százalék fölé emelkedett, ami éves szinten mintegy 5 százalékpontos javulás.

A Wizz Air emellett bővítette digitális szolgáltatásait is, beleértve a fedélzeti rendelést, az online kapcsolódási teszteket, valamint a mobilalkalmazásban elérhető MyJourney funkciót, amely valós idejű utastájékoztatást és önkiszolgáló lehetőségeket kínál.

Owain Jones közölte: a légitársaság az iparág szereplőivel egyetemben elkötelezett, hogy 2050-re elérje a karbonsemlegességet. A vállalat megfelel az uniós és brit fenntartható repülőgép-üzemanyagokra vonatkozó előírásoknak, és jelenleg 2 százalékos SAF-keveréket alkalmaz. Az útvonal-optimalizálással eddig mintegy 2674 tonna üzemanyagot takarított meg és az új generáció ülésekkel is csökkentik a károsanyag kibocsátást.

Marion Geoffroy, a Wizz Air UK vezérigazgatója, kiemelte:

a légitársaság célja, hogy 2030-ra a pilóták legalább 7 százaléka nő legyen, míg a felsővezetésben a nők arányát 40 százalékra emelnék. Hozzátette, hogy a vállalat több mint 100 különböző nemzetiségű munkavállalót foglalkoztat.

Ian Malin kérdésre válaszolva elmondta: a nyári üzemanyagigény mintegy 70 százalékát kedvező áron fedezték le, így költségeik kisebb mértékben emelkedhetnek, mint azon versenytársaké, amelyek nem alkalmaztak hasonló fedezeti stratégiát.

Hozzátette: a kedvezőtlen geopolitikai helyzet és az emelkedő kerozinárak ellenére nem terveznek járatcsökkentést és üzemanyag-pótdíj bevezetését sem, a jegyárak ugyanakkor a piaci és üzleti környezet változásait tükrözik majd.

Kiemelte: a Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, mintegy 2 milliárd euró likvid forrással rendelkezik.

Forrás: MTI