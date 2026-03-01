XIV. Leó: a stabilitást és a békét nem lehet fegyverekkel felépíteni
Erkölcsi felelősségvállalásra szólította fel az iráni konfliktusban részt vevő feleket XIV. Leó pápa vasárnap, aki szerint a békét nem lehet fegyverekkel építeni, és minél előbb le kell állítani az erőszak spirálját, mielőtt „helyreállíthatatlan szakadékká” mélyül.
Az egyházfő a Szent Péter téren délben mondott beszédében kijelentette, hogy nagy aggodalommal követi a Közel-Keleten és Iránban történő eseményeket.
„A stabilitást és a békét nem lehet kölcsönös fenyegetésre építeni, sem a fegyverekre, amelyek pusztítást, fájdalmat és halált okoznak”
– jelentette ki XIV. Leó.
Hangsúlyozta, hogy a diplomáciának ismét rá kell találnia szerepére a népek java érdekében.
A pápa imára szólított fel mindenkit a békéért.
Forrás: MTI
Forrás: picture alliance/Getty Images
Kapcsolódó: