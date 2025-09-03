Dániába utazott Volodimir Zelenszkij

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij szeptember 3-án Dániába látogatott, ahol több kétoldalú találkozón és tárgyaláson vesz részt az észak-európai országok képviselőivel.

A dán sajtó beszámolója szerint az államfő gépe a koppenhágai Kastrup repülőtéren szállt le, majd a dán fegyveres erők helikopterével utazott tovább Mette Frederiksen miniszterelnök rezidenciájára, ahol a megbeszélések zajlanak.

Zelenszkij már találkozott Dánia miniszterelnökével, valamint több kormányzati képviselővel.

Mint ismert, szeptember 4-én Párizsban több európai ország vezetői tartanak egyeztetést, ahol Ukrajna biztonsági garanciái is napirendre kerülnek.

Nyitókép: képernyőkép/Szuszpilne/Telegram

Kárpátalja.ma/rbc.ua