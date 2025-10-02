Zsidóellenes támadás Manchesterben

Csütörtök délelőtt késelés történt egy zsinagógában Manchester városában. A támadót lelőtték a rendőrök, több sérültje is van az incidensnek – közölte a BBC. Keir Starmer brit kormányfő a történtek miatt megszakítja részvételét a koppenhágai EPK-találkozón, és már csütörtök délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze Londonba.

Cikkünk frissül!

A késelés a crumpsalli zsinagógában történt, az esethez pedig a Manchestert és környékét magába foglaló nagyvárosi és ceremoniális megye, Greater Manchester járőrei vonultak ki.

Andy Burnham, Greater Manchester polgármestere a BBC rádiójának nyilatkozva azt mondta, hogy „komoly incidens” történt.

A városvezető azt tanácsolta a hallgatóknak, hogy „kerüljék el a környéket”. „Ugyanakkor biztosíthatom önöket, hogy a közvetlen veszély már elmúlt” – tette hozzá. Elmondása szerint az incidenst a helyszínen lévők és a Greater Manchester rendőrsége „hatékonyan” kezelte.

A helyszínről több fotó is napvilágot látott már:

BREAKING: Police are at the scene of a reported stabbing at a synagogue in Manchester in northwest England. This comes during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish year.

📸: @AP @WKRN pic.twitter.com/DuNWYv3nz5 — Jaxie Pidgeon (@JaxiePidgeon) October 2, 2025

Lelőtték a támadót, négy sérültről tudnak eddig

A helyi mentőszolgálat ugyancsak „súlyos incidensnek” nevezte a történteket.

Mindeközben a helyi rendőrség közölte, hogy a zsinagógában történt támadás gyanúsítottját lelőtték.

Azt nem árulták el, hogy a támadó milyen állapotban van, azonban nem sokkal később kiderült, hogy az incidensben eddig négy sérültről tudnak – írta a BBC.

Rendkívüli művelet indult, perceken belül cselekedtek a rendőrök; a polgármester szerint az elkövető valószínűleg meghalt

Frissítés, 12.02-kor: Andy Burnham egy újabb nyilatkozatban a BBC-nek azt mondta:

„feltételezhető”, hogy a lelőtt gyanúsított meghalt, bár erről hivatalosan még ő sem kapott megerősítést.

(Mindeközben a közösségi médiában is olyan, érzékeny tartalmú felvételek láttak már napvilágot, amelyeken valószínűleg az elkövető holtteste látható.)

Ez egy időben a rendőrség további részleteket közölt: egy szemtanú helyi idő szerint 9.31-kor riasztotta őket az esetről. Elmondása szerint a támadás azzal kezdődött, hogy az autó a zsinagógánál összegyűlt tömegbe hajtott, majd a támadó legalább egy embert megszúrt késsel.

A rendőrség helyi idő szerint 9.37-kor rendelt el riasztást, valamint azt a protokollt – az úgynevezett „Operation Plato”-t – is életbe léptették, amelyet nagyszabású incidenseknél (például terrortámadásoknál) alkalmazni szoktak.

9.38-kor pedig a járőreik lövéseket adtak le a gyanúsítottra.

A mentősök 9.41-kor érkeztek a helyszínre. Mostanáig négy járművet vezényeltek ki a helyszínre, hogy segítséget nyújtsanak a sérülteknek. A rendőrség az incidens kivizsgálásának idejére arra kéri a civileket, hogy kerüljék el a területet.

A manchesteri incidens a zsidó naptár legszentebb napján, Jom Kippur idején történt. Ezen a napon a vallásos zsidók zsinagógába mennek és böjtölnek.

Megszólalt a miniszterelnök is: visszautazik országába és rendkívüli ülést hívott össze

Keir Starmer brit kormányfő közölte, hogy „megdöbbentette” a zsidó naptár legszentebb napján történt támadás.

„Megdöbbentett a crumpsalli zsinagógában történt támadás. Az, hogy ez a zsidó naptár legszentebb napján, Jom Kippurkor történt, még borzalmasabbá teszi az esetet. Gondolataim az érintettek szeretteivel vannak, és köszönetet mondok a mentőszolgálatoknak és az elsősegélynyújtóknak.”

– írta a brit kormányfő az X-en.

A BBC szerint Keir Starmer utóbb azt is bejelentette, hogy a történtek miatt megszakítja részvételét az Európai Politikai Közösség koppenhágai találkozóján, és hamarosan visszatér országába. A miniszterelnök már csütörtök délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze Londonba.

