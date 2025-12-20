December 22-én lenne százéves Makk Károly, a magyar filmtörténet egyik legnagyobb hatású, legendás alkotója. A Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező születésének centenáriuma alkalmából a Duna ezen a napon mutatja be az Élni, megszállottan – 100 éve született Makk Károly című dokumentumfilmet, amely átfogó képet ad a rendező kivételes életművéről és a magyar filmkészítésre gyakorolt hatásáról.

A dokumentumfilm Makk Károly munkásságán, tanítványai és kollégái megszólalásain keresztül idézi fel azt a szellemi és művészi örökséget, amely generációkon át formálta a hazai filmművészetet. Az alkotás a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült. A film rendezője és forgatókönyvírója Fazakas Péter, a másik forgatókönyvíró Gelencsér Gábor, producere pedig Karle Gábor. Az átfogó dokumentumfilm elkészülésében Makk Lili, Magyar Mozgókép Fesztivál díjas vágó, a legendás rendező lánya is segédkezett. Az alkotás, amely egyaránt szól a szakmának és a közönségnek is kiemelt figyelmet szentel a cannes-i fesztiváldíjas Szerelem, című filmnek is. „Elsősorban Makk kollégáira, tanítványaira, szakmai kapcsolataira és szakértőkre támaszkodtunk, néhány személyesebb nézőponttal kiegészítve. Számos régi interjúrészlet szerepel benne, már elhunyt alkotótársak megszólalásai, valamint ritkán látott archív felvételek – például, amikor a Megszállottak forgatásán egy kisrepülőt használtak szélgépként. Természetesen bőségesen felhasználjuk Makk filmjeinek részleteit is.” – emelte ki a rendező Fazakas Péter.

A centenárium nem csupán egyetlen estére szóló esemény: a közmédia egész decemberben Makk Károly munkássága előtt tiszteleg. A Duna, az M5 és a Duna World csatornái egy hónapon át kínáltak válogatást a rendező életművéből: mint a Liliomfi, a Mit csinált felséged 3-tól 5-ig, a Macskajáték vagy a Bolondos vakáció.

A Szerelem című filmet december 21-én, vasárnap 22:30-tól vetíti a Duna. A Cannes-ban díjazott alkotás lírai erejével, Darvas Iván, Törőcsik Mari és Darvas Lili felejthetetlen alakításával a magyar filmművészet egyik legnagyobb nemzetközi sikere.

Makk Károly születésnapján, december 22-én az M5 műsorán a Megszállottak (12:30) kerül adásba, míg az estét a programsorozat egyik csúcspontja az Élni, megszállottan – 100 éve született Makk Károly (21 óra – Duna) majd utána a Mese a 12 találatról (22:30) zárja, amely szórakoztató formában fogalmaz meg társadalomkritikus kérdéseket, olyan kiváló színészek közreműködésével, mint Tolnay Klári, Darvas Iván, Psota Irén és Ruttkai Éva.

A válogatás december 23-án a Ház a sziklák alatt című lélektani drámával folytatódik a Duna Worldön (22:30), amely a háború utáni traumákat és emberi konfliktusokat sötét, expresszionista képi világgal jeleníti meg.

