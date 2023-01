214 éve született Edgar Allan Poe

214 éve, 1809. január 19-én született a bosstoni Massachusetts-ben világhírű amerikai költő, író: Edgar Allan Poe. Élete olyan volt, hogy novellának maga Poe írhatta volna meg.

Egy vándorszínész szülőktől, út közben született 1809. január 19-én Bostonban. Édesanyja tüdőbajban halt meg egy richmondi szállodában, édesapja pedig ekkorra már annyira elszegényedett, hogy három gyermeküket jómódú richmondi családokhoz adta ki.

Edgar egy John Allan nevű dohány-nagykereskedő házába került, akinek felesége, Frances sajátjaként szerette a kisfiút. 1815-ben a család Skóciába, majd Londonba költözött, s csak 1820-ban tértek vissza Richmondba. Poe műveltségének alapjait Angliában, a kiváló Stoke Newington-i magániskolában szerezte meg. Richmondba

visszatérve a tehetős déli úriemberek életét élte: jó iskolákba járt és a jó társaságban forgott. Ekkor már foglalkozott a versírással is, s ez okozta a családi viszályt közte és nevelőapja között: Allan azt akarta, hogy Edgar ügyvédként lépjen be a családi üzletbe, ő viszont egyetemre akart menni, hogy költő legyen. 1826 februárjában be is iratkozott a híres charlottesville-i egyetemre, de nevelőapja anyagilag nem támogatta. Poe hogy pénzhez jusson, kártyázni kezdett – vesztére. 1826 decemberében el kellett hagynia az egyetemet.

1827 márciusában Bostonban Edgar A. Perry néven beállt közlegénynek az amerikai hadseregbe. Ebben az évben jelent meg első verseskötete Tamerlán és más költemények címmel. 1829 áprilisában tiszthelyettesként kilépett a seregből, hogy beiratkozzék a West Point-i tiszti akadémiára. 1929 februárjában meghalt nevelőanyja, Frances, s ez átmenetileg összebékítette nevelőapjával, aki segítette őt a tiszti akadémiára való bejutásban. 1829-ben már Baltimore-ban lakott apai nagynénjénél, Maria Poe Clemmnél, aki élete végéig biztos érzelmi támasza volt. 1830 nyarán Poe megkezdte tanulmányait West Pointban, de hamarosan rájött arra, hogy nem neki való a katonai pálya, s 1831 februárjában menesztették az akadémiáról.

Visszaköltözött Baltimore-ba, ahol megírta első novelláit, melyek 1832-ben egy philadelphiai napilapban jelentek meg. A következő évben a Palackban talált kézirat című novellájával száz dollárt nyert egy baltimore-i pályázaton, amelynek egyik bírája, a richmondi Southern Literary Messenger tulajdonosa felkarolta Poe-t, s 1835-ben maga mellé vette szerkesztőnek. Az 1831 és 1835 közötti időszak a művészi beérés és az érzelmi biztonság kora volt Poe életében: meghitt nyugalomban élt nagynénje házában, s annak lányát, Virginiát tanítgatta nagy örömmel.

1836-ban hatósági engedéllyel feleségül vette tizennégy éves unokahúgát, egy évvel korábbra hamisítva a lány születési dátumát.

1837-ben New Yorkba költöztek, ahol Poe saját lapot szeretett volna indítani, ám ez pénz híján lehetetlen volt. New Yorkban jelent meg 1838 júliusában Poe egyetlen regénye, az Arthur Gordon Pym nantucketi tengerész elbeszélése.

New York után Philadelphiában éltek, ahol Poe a BurtonÍs GentlemanÍs Magazine-nál volt szerkesztő. 1840-ben megjelent novelláinak első, kétkötetes gyűjteménye, a Groteszk és arabeszk, melyben olyan remek írások találhatók mint az Usher-ház vége, a Ligeia és a Berenice. A főszerkesztővel való nézeteltérései miatt Poe-nak hamarosan a BurtonÍs-től is mennie kellett, s 1841 és 1842 között a GrahamÍs Magazine irodalmi szerkesztőjeként dolgozott. Itt jelent meg a detektívtörténet műfaját megteremtő Morgue utcai kettős gyilkosság című novellája. Ezek az évek a sikert és a viszonylagos anyagi biztonságot hozták meg Poe számára, amit azonban beárnyékolt felesége tüdőbaja, melynek első tünetei 1842-ben jelentek meg Virginián. Poe ekkortól a remény és a kétségbeesés közt vergődve – már nem először – ivással próbálta tompítani fájdalmát.

1842-től 1849-ig kevesebbet írt, de ekkor születtek igazi nagy művei. 1843-ban jelent meg Az aranybogár és egy gyűjteményes kötete, Edgar Allan Poe prózai költeményei. A következő év hozta meg a költői hírnevet: megjelenik A holló, melyet magyarra olyan kiváló költők is lefordítottak mint Babits, Tóth Árpád, Kosztolányi.

Poe-ék 1844-től New Yorkban éltek, ahol Poe az Evening Mirror szerkesztője volt, majd 1845-ben könyvei tiszteletdíjából megvásárolta a Broadway Journalt, de a lap hamarosan tönkrement. 1847-ben meghalt Virginia, s Poe-t egyre inkább a fásultság, a közelgő halál tudata kerítette hatalmába. 1848-ban megírta az Ulalume-ot és a Lee Annácskát, legnépszerűbb lírai darabjait.

Életének utolsó nagy érzelmi fellángolásaként 1849 nyarán eljegyezte ifjúkori szerelmét, ám a házasság Poe halála miatt meghiúsult. Halálos delírium vagy talán veszettség okozta halálát? A mai napig csak azt lehet tudni, hogy 1849. október 3-án egy baltimore-i utcán eszméletlen állapotban találtak rá, s október 7-én hajnalban eszméletét alig visszanyerve meghalt.

Forrás: MTI

Nyitókép: Wikimedia Commons