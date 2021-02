70 éve hunyt el Bajor Gizi

A két háború között nem volt ünnepeltebb színésznője a budapesti színházaknak Bajor Gizinél. S bár elég sok fekete-fehér filmben is láthatta a közönség, igazán nagyot színpadon alkotott. Legendás szerepeiről mai napig beszélnek, pedig már hetven éve nincs köztünk.

Bajor Gizi jómódú családba született Beyer Gizella néven 1893. május 19-én. A Gizi elnevezést még Szentesy Lajostól, a színiakadémia főtitkárától kapta, és később vezetéknevét is magyarosította.

Szüleinek, Beyer Marcellnek és Valencic Ágnesnek a Kálvin téren volt kávéháza, Gizi pedig már tizenévesen elhatározta, hogy színésznő lesz.

Gizi az angolkisasszonyoknál nevelkedett, majd a család anyagi összeomlása után a színitanodában próbálkozott. A családja elől eltitkolta, hogy elment a felvételire, ahol Szép Ernő egyik versét szavalta el.

Így került 1911-ben a Színművészeti Akadémiára, ahol 1914. március 28-án vizsgázott Szigligeti Nőuralomjában. Többek közt Gál Gyula, Csillag Teréz és Molnár László tanítványa volt.

Nagy sikert aratott, és a Vígszínház szerződést ajánlott neki azonnal, de Tóth Imre nem engedte, megtartotta a Nemzeti Színháznak, és első fellépése a Kicsinyek című vígjátékban volt. A fiatal Bajor Gizi fő támogatója Csathó lett, és Hevesi Sándor igazgatósága alatt vált valódi dívává, egymást érték a jobbnál jobb szerepek.

A színésznő a húszas évek végére valódi sztár lett, mindenki azért járt a Nemzetibe, hogy őt láthassa. Virágkorában olyan szerepeket játszhatott el, mint Nóra Henrik Ibsen darabjában, Kleopátra Shakespeare Antonius és Kleopátra című művében vagy Lady Milford Schiller Ármány és szerelem drámájában.

Bajor Gizi néhány filmszerepben is feltűnt, de saját bevallása szerint a színpadon tudott igazán érvényesülni.

Művészetéről így vallott:

Érdekes, hogy engem, bármilyen szerepről essék is szó, legyen az nehéz vagy könnyű, mindig kimondhatatlan öröm tölt el s tiszta nemes szándékú ambíció ragad meg, s készít elő minden szerepemre. A jó színművésznek kitűnően kell ismernie az életet, nem szabad félnie, gyámoltalannak lennie, ha előtte a játszandó szerep új, nem ismert érzést vagy tartalmat mutat. Legyen az kétségbeesett sírás, riadt sóhajtás, sikoltó harag, impozáns erő, madárszívű hang, bölcs fukarság, franciás szellemesség, avagy skót darabosság, vagy támadó szenvedélyt játsszál is véres marású gondolatokkal, vagy talán ha az ördög aranyait csillogtatod is kezedben!