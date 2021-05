Angyalossy Sándor-kiállítás nyílt Munkácson

Retrospektív címmel nyílt meg Angyalossy Sándor jubileumi kiállítása a Munkácsi Magyar Házban, melyet a Kárpátaljai KultúrKaraván és a Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület nyitásváró rendezvényként szervezett meg május 27-én.



Tarpai József, a Munkácsi Magyar Ház igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, és felhívta a figyelmet a karanténszabályok betartására. Hangsúlyozta, hogy a Ház megnyitójáig már nem kell túl sokat aludni, hiszen június 3-án az intézmény megnyitja kapuit.



Kopriva Attila festőművész, a Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület elnöke sok szeretettel mutatta be Angyalossy Sándor festőművészt, építészt és barátját. Kifejezte örömét afelől, hogy részt vehetett az esemény megszervezésében. Angyalossy élete és munkássága fontosabb mozzanatainak felvázolása után köszönetet mondott azért, hogy a város főépítészeként sokat tett Munkács arculatának alakulásáért.



A beszédek után Angyalossy Sándor is szót kapott. Egyszerű, szívből jövő gondolataival köszönetet mondott a szervezőknek, a vendégeknek a rendezvényért, a feleségének pedig azért, mert időt és lehetőséget biztosít számára az alkotáshoz. Végül összegezve tevékenységének lényegét, elmondta: egy művész attól művész, hogy a lelkét is beleadja munkájába.



A rendezvényen Szilágyi Mátyás és Bege Krisztina képviselték Magyarország Beregszászi Konzulátusát, valamint Ungvári Főkonzulátusát. Szilágyi Mátyás gratulált a művész úrnak, és sok sikert kívánt további munkájához, majd kifejtette:



– Nagyon felemelő egy ilyen rangos művésznek az alkotásait szemlélni, megfigyelni a vonal és az építészet szépségét, hiszen egy csodálatos esztétikus élményt nyújt mindannyiunk számára.

Az állófogadás és az alkotások megtekintésének ideje alatt Antal Diana játszott zongorán, majd a Rusznáki együttes felelt a jó hangulatért.



A kiállítás megnyitója jó alkalmat adott arra, hogy a résztvevők visszatekintsenek a múltba, kizökkenve a mindennapokból, a művész úr szemszögéből lássanak pillanatokat Munkács városáról.



Angyalossy Sándor 1951. április 23-án született Tiszaújlakon. 1954-ben családja Munkácsra költözött. A Munkácsi 3. Számú Középiskola elvégzése után a Lembergi Mezőgazdasági Főiskola építészeti szakán tanult. 1974-től 2004-ig, harminc éven át Munkács városi építészeti-technikai bizottság főépítésze, 1980–1985, majd 1989–2004 között Munkács főépítésze, 2008—2013 között Kárpátalja főépítésze.



2005-ben megkapta az Ukrajna Érdemes Építésze címet. 2008-ban Erdélyi Béla és Boksay József-díjban részesítették a monumentális művészet ágazatában. 2010-ben elnyerte az országos Ogijenko-díjat. 2010–2015 között a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola tanára. 2019-ben az Ukrán Nemzeti Művészeti Szövetség tagjává választották. 2020-ban a Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület alapítótagja. 2021-ben Duhnovics Sándor-díjjal tüntették ki képzőművészet kategóriában.



A munkaköréből adódó teendői mellett hű maradt a képzőművészethez. Grafikai munkáival rendszeresen vesz részt a városi, megyei, országos, valamint nemzetközi kiállításokon. Műveiben a vonalak és az egymást metsző satírozott síkok harmonikus egységet képeznek. Művei között találhatunk tájképet, de ugyanúgy jelen van a szakrális tematika is.

Ars poeticája: „Az alkotás öröme isteni áldás, ami felelősséggel jár, és nem tűri a hazugságot.”





Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma