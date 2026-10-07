Az aradi vértanúk emlékezete a Perényi Kultúrkúriában

Az 1848–49-es szabadságharc leverését követően Aradon kivégzett tizenhárom honvédtisztjére, valamint báró Perényi Zsigmondra emlékeztek október 6-án Beregardóban, a Perényi Kultúrkúriában. A megemlékezést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete valósította meg.

Az esemény kezdetén Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az aradi vértanúk példája közel kétszáz év elteltével is aktuális, és üzenetük a mai nemzedék számára is fontos értékeket hordoz.

„Ma vértanúinkra úgy tekintünk, mint példaképekre. 177 éve ők mutatnak nekünk példát abban, hogy milyen az igazi hazaszeretet, becsület, a helytállás és a kitartás” – emelte ki.

A megemlékezésen Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja is felszólalt.

„Egyszerre érzünk fájdalmat és keserűséget, bizakodást és reményt, mert ’49. október 6-a legnagyobb tanulsága az, hogy a veszteség nem örök, a vereség nem végleges. Ha az volna, ma nem lennénk itt” – hangsúlyozta a főkonzul.

Versekkel és idézetekkel színezte a megemlékezést Huszár Noémi, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanulója, valamint Mandzák Rebeka, az Egán Ede Szakképzési Intézet diákja.

Balázs Antal református lelkész a Szentírásból, János evangéliuma 16. fejezetének 33. verséből idézett.

Az esemény zenei műsorral is kiegészült: Banka Bianka énekét a Beregardói Tulipán Tanoda furulya szakos növendékei kísérték, emellett közreműködött a Beregardói Református Egyház kórusa is.

A megemlékezés zárásaként a résztvevők koszorúkat helyeztek el báró Perényi Zsigmond emléktáblája előtt, leróva kegyeletüket az 1848–49-es szabadságharc hősei és mártírjai előtt.

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