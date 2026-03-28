Bach-művek a Cantus kamarakórus előadásában Beregszászban

A Bach mindenkinek című fesztivál programsorozat keretében szerveztek koncertet a Beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása templomban március 27-én, melyen az Ungvári Cantus Akadémiai Kamarakórus lépett fel. A beregszászi közönség már jól ismeri az énekkart, mivel számos alkalommal énekeltek már a városban. A mostani koncert célja a nagyhétre való ráhangolódás volt Johann Sebastian Bach zeneszerző művei által.

Az előadás már a legelején lenyűgözte a közönséget. A kórustagok térben megtörték a szokássá vált hagyományokat: nem az oltárnál felsorakozva énekeltek, hanem a templom két oldalhajójában álltak szétszórodva, a közönség felé fordulva, így az épület jó akusztikája még inkább érvényesülhetett.

A koncerten Bach olyan művei hangzottak el, mint a Missain h-moll BWV 232, a Qui tollis peccata mundi, az Et incarnatus est, a Crucifixus, továbbá áriák Bach kantátáiból. Szakács Emil, a kamarakórus karmestere minden alkalommal felkonferálta a műveket, hozzátéve saját gondolatait. Hangsúlyozta, hogy Bach egy mélyen vallásos ember volt, akit az Isten ihletett meg. Minden szerzeménye egyben Isten dicsérete. Így a koncerten való részvétel egyben imádság is, egy találkozás a Mindenhatóval.

Élmény az is, hogy élőben hallhatunk embereket tisztán énekelni. A mai világban egyre ritkább az az alkalom, amikor tapasztalhatjuk a tiszta élő énekhangok és hangszerek gyönyörű játékát. Amikor látjuk az előadók tökéletes együtténeklését, az összhangot, akkor rácsodálkozunk az ember nagyságára és végtelen tehetségére. Érdemes emellett a karmester munkáját is megfigyelni, különösen, ha Szakács Emilről van szó. A Cantus minden előadása során teljesen átszellemül és belehelyezi magát a műbe. Megáll körülötte a világ, és csak ő létezik, a kórus és a zene. Benne él, benne létezik, nem zökken ki külső zajoktól. Ő képviseli az előadott mű egységét. Hatalmas élmény látni azt, hogy arcán megjelenik a darab minden rezdülése, minden érzelme. Ez az igazi elhivatottság! Ennek a végtelen odaadottságnak köszönheti a kamarakórus az évtizedek óta tartó működését és sikereit.

A rendezvény Magyarország Beregszászi Konzulátusának támogatásával valósult meg.

Gyebnár István a konzulátus ügyvivő konzulja elmondta: „A koncert azt a célt szolgálja, hogy összejöjjenek a magyarok, zenét hallgassanak, átszellemüljenek és a zene hatására elfelejtsék azokat a nehézségeket, gondokat, melyeket a mindennapokban megélünk. A konzulátus kulturális programokkal igyekszik felhívni a figyelmet a jelenlét szükségességére. Szeretnénk, ha minél többen bekapcsolódnának ezekbe a kulturális eseményekbe.”

A koncert végén a karmester megköszönte a konzulátusnak a rendezvény megszervezését, valamint Molnár János beregszászi esperes-plébánosnak a helyszín biztosítását.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma