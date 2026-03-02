Ma lenne 75 éves Balázs Fecó énekes, zeneszerző

Az 1951. március 2-án született Balázs Fecó a Neoton, a Taurus és a Korál együttes tagja volt. Legismertebb dalai a Maradj velem, a Homok a szélben és az Érints meg.

Családjában, se apai, se anyai ágon nem volt zenész. Gyerekkorában sokat focizott, de időt szakított a zongoraleckékre is. A zongoravizsgája előtti napon, egy meccsen eltörte a csuklóját, ami, ahogy ő mondta, „vízválasztó pont” volt az életében. Ezután feladta a focit, és életében előtérbe került a zene.

Balázs Fecó zenéhez való viszonya a középiskolában is megmutatkozott, ugyanis a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zenekarának tagja volt.

Zenei karrierjét 1967-ben, a Neoton együttes tagjaként kezdte, majd 1972-ben Som Lajossal kivált a zenekarból, és megalapították a Taurust, az első magyar hard rock zenekart.

A Taurus nem volt hosszú életű, ugyanis 1973-ban felbomlott az együttes.

Ezután Balázs Fecó két évig külföldön zenélt, majd hazaérkezése után, 1976-ban Koncz Zsuzsa zenekarába került. Erre építve Fecó megalapította a Korál együttest. A zenekar maradt a hard rock vonalán, ám ennek dallamosabb változatát játszotta.

A zenekar egyre nagyobb hírnévre tett szert, és óriási sikert ért el a Homok a szélben című dallal az 1981-es Táncdalfesztiválon. A dallal az együttes megnyerte az idősebb korosztályokat is, amiről Fecó egy interjúban így vélekedett: „már abban is különböztünk a többi rockbandától, hogy megnyertük az akkori tinik szüleit is, és ez a mai napig megmaradt. Ránk nem volt jellemző a botrány, a balhé, mi csak zenéltünk.

Balázs Fecót egymás után hatszor választották meg az év legjobb billentyűsének 1979 és 1984 között.

1986 után szólókarrierbe kezdett, miután feloszlott a Korál, majd tizenkét évvel később, 1997-ben újra összeállt a zenekar, és a Kisstadionban adtak egy koncertet, mely elnyerte az Év Koncertje címet.

Majd egy év múlva, 1998-ban a Budapest Sportcsarnokban koncerteztek, ahol az Újjászületés című új lemezüket mutatták be.

Nem mellesleg

Balázs Fecó ebben az évben kapta meg a Liszt Ferenc-díjat is.

Utolsó nagylemezét 2000 tavaszán adták ki, A csönd évei címmel.

Balázs Fecó 2020. november 26-án hunyt el a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: funcode.hu