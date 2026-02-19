A névadó mellszobrával gazdagodott a Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum

A munkácsi vár hős védője, Zrínyi Ilona mellszobrát avatták fel Beregszászban, a róla elnevezett líceum előterében.

Bartos József képzőművész alkotása a neves történelmi személyiség halálának 323. évfordulója alkalmából került a tanintézmény falai közé.

„Ez az esemény a történelem, a nemzeti örökség és egy rendkívüli asszony rendíthetetlen ereje iránti tisztelet jelképe. Zrínyi Ilona a bátorságával, hűségével és kitartásával mutatott példát, amely ma is iránytűként szolgál a fiatal nemzedék számára”

– olvasható a líceum Facebook-oldalán.

A mellszobrot a képzőművész és Kampó Ildikó igazgató közösen leplezte le.

Az avatáson részt vett többek közt Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály vezetője, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke, Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora, Váradi Natália, az egyetem docense, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány elnöke, valamint Molnár D. István, az egyetem tanára, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke.

A szoboravatót a Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum tanulóinak ünnepi műsora tette emelkedetté.

„Kívánjuk, hogy Zrínyi Ilona mellszobra legyen minden diák számára az erő, a hit és a kitartás szimbóluma, és ösztönözze őket nagy céljaik elérésére”

– fogalmaztak a tanintézmény által megosztott beszámolóban.

