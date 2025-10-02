134 éve született Boksay József

134 évvel ezelőtt született Boksay József kárpátaljai festő, grafikus, a kárpátaljai festészet kiemelkedő alakja. Munkássága nagy hatással volt a kárpátaljai festőkre.

Boksay József a Rahói járásban, Gyertyánligeten (Kobilecka Poljana) született 1891. október 2-án, görögkatolikus papcsaládba. A család később Drágabártfalván (Dobrobratovo) élt. Tanulmányait Budapesten a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte. Mestere volt Révész Imre és Roskovics Ignác. Az első világháborúban a fronton volt katona, majd 1918-tól rajztanári állást vállalt Ungváron a Drugeth Gimnáziumban. Tanulmányi utakon járt Budapesten, Bécsben, Prágában, Drezdában és Párizsban.

A híres művészeti szabadiskolákát Erdélyi Bélával 1927-ben alapították meg, 1931-ben pedig életre hívta a Kárpátaljai Képzőművészek Egyesületet.

Erdélyi Béla kérésére tanított az Ungvári Képzőművészeti Főiskolán, ezt követően pedig az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában dolgozott rajztanárként, valamint Lembergben lett oktató. 1946-ban belépett az Ukrán Képzőművészeti Szövetségbe. 1954-ben egyéni válogatott kiállítása volt Lembergben. 1956-os nyugdíjba vonulásáig a Lembergi Állami Iparművészeti Főiskolán oktatott.

Első önálló kiállítását Ungváron 1962-ben szervezte meg, ettől kezdve több tárlaton és művésztáborban vett részt. „A festészeten, zsánerképeken, tájképeken, grafikán, arcképfestészeten kívül a monumentalista műfajban, egyházi festészetben, freskókompozíciók megtervezésében és kivitelezésében is jeleskedett. Kárpátalján számos görögkatolikus templom freskója, illetve mennyezetképe az ő nevéhez fűződik” – írta munkásságáról Dupka György és Fuchs Andrea.

Sz. Kürti Katalin művészettörténész kiemeli, hogy festészetében folytatja Munkácsy Mihály és Révész Imre hagyományát, az impresszionizmus nagy hatással volt tájképfestészetére, vallási témájú képeinél pedig felfedezhető Raffaello és Tintoretto hatása. Élete során több elismerésben részesült.

Boksay József 84 éves korában, 1975. október 19-én hunyt el Ungváron.

„Mindenki felnézett rá, soha nem kérdőjelezték meg a tetteit, tekintélye volt. Példát mutatott abban, hogyan lehet tehetségesnek, elismertnek, szerénynek és munkaszeretőnek lenni egyszerre. Emellett vallásos, családszerető ember volt. A festőtársaival is nagyon jó viszonyban állt”

– emlékezett vissza nagyapjára Erfán Ferenc festőművész.

Boksay nevét viseli a megyei szépművészeti múzeum Ungváron 1990 óta, 2012-ben Erdélyi Béláról és róla készült portrészobrot lepleztek le a megyeszékhelyen.

Forrás: Dupka György–Fuchs Andrea: Kárpátaljai magyar képzőművészek arcképcsarnoka

