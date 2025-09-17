2025. szeptember 16-án, 88 éves korában elhunyt Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító, a Nemzet Művésze.

Buda Ferenc 1936. november 3-án született Debrecenben. Egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakán folytatta 1955 és 1968 között, előbb nappali, majd levelező tagozaton. Verset 1955 óta publikált, 1956-ban írt három forradalmi verse miatt 1957–1958 között börtönbe került. Szabadulása után hosszabb ideig csak segédmunkásként dolgozhatott, majd 1963–1970 között Pusztavacson, Kecskeméten és Kerekegyházán tanított.

A hatvanas években tagja volt a Hetek költői csoportnak, az 1969-ben indult Forrás folyóirat belső munkatársa, egyik alapítója volt. 1970–1986 között a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban dolgozott, majd 1986-tól a Forrás főmunkatársa. 2002-ben a Magyar Művészeti Akadémia, 2013-ban a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választották.

Első verseskötete Füvek példája címmel 1963-ban jelent meg.

A következő évtizedekben kiteljesedő lírai munkássága mellett gyermekverseket, meséket, mesejátékokat is publikált, ugyanakkor műfordító munkássága is igen jelentős: fordított baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török, udmurt nyelvekből, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar olvasók megismerhették e népek irodalmát.

Munkásságát számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el, melyek közül néhány: József Attila-díj (1973), Radnóti-díj (1973), Pro Literatura díj (1996), Déry Tibor-díj (1999), Balassi Bálint-emlékkard (2000), Kossuth-díj (2005), Artisjus-díj (2007), Kecskemét Város Díszpolgára (2011), a Nemzet Művésze (2014), Prima Díj (2014), Magyar Örökség Díj (2015), Ratkó József-díj (2018), a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2022).

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Magyar Írószövetség

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

