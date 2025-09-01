150 éve született a Tarzan-regények írója

150 évvel ezelőtt, 1875. szeptember 1-én született Chicagoban Edgar Rice Burroughs amerikai ponyvaíró. A szerző elsősorban Tarzan-regényeivel lett világhírű.

Apja, George Tyler Burroughs háborús veterán és gazdag kereskedő volt, aki katonás fegyelemmel nevelte. Számos magán tanintézményben megfordult, de a tanulás nem ment neki, kimaradt az iskolából.

1895-ben elvégezte a Michigani Katonai Akadémiát, bevonult a hadseregbe, ám 1897-ben szívproblémái miatt leszerelt. Nyughatatlan természete miatt szinte mindenbe belefogott, volt aranyásó, könyvelő, bolti eladó és beszállító is, mielőtt író lett volna, vasúti rendőrként dolgozott. 1900-ban összeházasodott Emma Centennia Hulberttel.

35 éves korában elkezdett novellákat, írásokat küldeni a népszerű All-Story magazinnak. Első megjelent írása az 1912-es Under the Moons of Mars volt, amit később regénysorozattá bővített.

Első Tarzan-regényét 1912-ben írta meg Tarzan, a majomember címmel, mellyel ismertséget és elismerést szerzett. A siker után otthagyta rendőri állását, és íróként kezdte keresni a kenyerét. Írásaiban megmaradt a ponyva műfajánál, stílusa olykor gyermeteg volt, ám a XX. század első felében az USA legolvasottabb írójává vált. Tarzan-könyvekből összesen további 27-et írt.

1919-ben Burroughs farmot vásárolt Kaliforniában, melyet Tarzanának nevezett el.

Egyike volt az első íróknak, aki részvénytársaságba vitte szerzői jogait és így többletbevételhez jutott. Saját kiadót alapított, és Tarzan márkanév alatt számos marketing terméket (úszónadrág, mű mellszőr, rágógumi) értékesítettek, amiből az író is részesedett.

A Tarzan-könyvek közel 45 filmnek voltak az ihletői, amelyekből 12-nek Johnny Weissmüller volt a főszereplője.

1933-ban California Beach kormányzójává választották. A Pearl Harbor elleni japán támadás idején Hawaii-on tartózkodott, ez az esemény újra a katonaság felé vonzotta, 66 évesen haditudósító lett a hadseregnél.

1950. március 19-én halt meg szívrohamban.

A Tarzan-könyveket az esztendők során hatvan nyelven, közel nyolcvanmillió példányban adták ki.

Kárpátalja.ma

Forrás: Wikipédia