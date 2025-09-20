Negyven corvina digitális másolatával gazdagodott az OSZK

A bécsi Österreichische Nationalbibliothek (Osztrák Nemzeti Könyvtár) negyven corvinájának digitális másolatát ajándékozta az Országos Széchényi Könyvtárnak. Ennek köszönhetően a fennmaradt corvinák immár több mint háromnegyede elérhető a kutatók és az érdeklődők számára a Bibliotheca Corvina Virtualis felületén.

A Corvina könyvtár Hunyadi Mátyás király (1458–1490) híres gyűjteménye volt, amely Itálián kívül az első reneszánsz uralkodói díszkönyvtárnak számított Európában az Alpoktól északra. Kötetei egyedi kötéseikkel és címerdíszeikkel egységes, reprezentatív kollekciót alkottak, amely Mátyás király uralkodásának utolsó éveiben jött létre. Bár pontos nagysága nem ismert, feltételezések szerint akár kétezer kötetet is magában foglalhatott, amelyek között túlnyomórészt kéziratos kódexek, kisebb számban pedig nyomtatott könyvek voltak. A gyarapítás részben itáliai megrendelésekből, részben a budai udvar kódexkészítő műhelyének munkáiból állt, de régebbi, más tulajdonosoktól származó köteteket is beolvasztottak a királyi állományba.

A corvinák digitális bemutatásának központi platformja a nemzeti könyvtár Bibliotheca Corvina Virtualis elnevezésű honlapja. A gyűjtés 2022-ben, Rózsa Dávid főigazgató kezdeményezésére kapott új lendületet. Akkor még mindössze 68 corvina volt elérhető az oldalon, mára ez a szám 170-re emelkedett. A digitalizált kódexekhez minden esetben korszerű tudományos leírás társul magyarul és angolul. A honlap szerkesztését Zsupán Edina vezeti.

Az ÖNB negyven corvinájának átadása különleges jelentőséggel bír, hiszen a bécsi gyűjtemény a legnagyobb corvinaállomány a világon. A 16. század elején a bécsi humanisták, köztük Johannes Gremper, Johannes Cuspinianus és Johannes Brassicanus játszottak kulcsszerepet abban, hogy számos értékes kódex Budáról Bécsbe kerüljön, és így elkerülje a pusztulást a török hódítást követően.

A most átadott digitális kincsek egy közös osztrák–magyar kutatási projekt keretében készültek, amelyben az ÖNB, az Osztrák Tudományos Akadémia és az OSZK szakemberei működtek együtt. Az átadásra ünnepélyes esemény került sor Budapesten.

Kárpátalja.ma

Forrás: Kultúra.hu

Nyitókép: Mohai Balázs/MTI