„Csillaglesen” – csillagászati estet tartottak Beregszászban

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület augusztus 12-én először szervezte meg a „Csillaglesen Beregszászban” elnevezésű programját.

Az Ortutay-központ tetőteraszán megtartott késő esti összejövetelt azzal a céllal rendezte meg a két szervezet, hogy a nyári időszakban is hozzájáruljon a kárpátaljai magyar családok kikapcsolódásához és közösségépítéséhez.

Az esemény apropóját az augusztusi csillaghullás adta, mely a Perseidák meteorrajnak köszönhető, és látványos szórakozást ígér az éjszakai égbolton.

Az Ortutay-központba Kárpátalja számos településéről érkeztek családok, hogy részesei legyenek ennek a nem mindennapi égi csodának.

A program első részében – a naplementében és a környező dombokban gyönyörködve, valamint a kedvező sötétségre és a csillagok megjelenésére várva – egy összeállítást tekinthettek meg a jelenlévők Csillagok a Bibliában címmel. A Bibliában számtalan helyen szerepelnek az égitestek, a Nap, a Hold és a csillagok. Egy-egy csillagkép – mint az Orion, a Kaszás, a Fiastyúk – név szerint is megemlítésre kerülnek. Több jelentős bibliai eseményben – teremtéstörténet, az Ábrahámnak tett ígéret, Jézus születése, utolsó ítélet – is fontos szerepet játszanak az égitestek.

A vetítés után Rácz Milán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója, hobbicsillagász tartott bemutatót a csillagképekből. Az időközben feljövő Holdat pedig teleszkóp segítségével lehetett megvizsgálni.

A továbbiakban egy-egy pohár borral, finom ételekkel, beszélgetéssel és nótázással lesték az égboltot a jelenlévők.

Miközben „csillagos” dalokat énekeltek, örömteli felkiáltással jelezték, amikor felvillant egy-egy hullócsillag.

Az éjszakai program éjféltájban ért véget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma