Dráma mindenkinek – drámapedagógiai képzés Beregszászban

A kárpátaljai pedagógusok nagy örömére április 27-én Beregszászba érkezett a Déryné Program „Dráma mindenkinek” drámapedagógiai képzése. A szervezők nemcsak a tanárokat, tanítókat várták, hanem színjátszócsoportok vezetőit vagy olyan személyeket, akik érdeklődnek a színjátszás, a drámapedagógia iránt.

A résztvevőket Ákli Krisztián drámatanár és Pomlényi Attila, a Déryné Program oktatási referense vezette be a drámapedagógia világába. A képzésnek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adott otthont.

A tréning célja, hogy drámapedagógiai eszközök segítségével élményszerű, aktív tanulási folyamatot teremtsen a diákok számára, és olyan módszertani támaszt nyújtson a pedagógusoknak, amely hatékonyan támogatja a tanórai munkát. Eddig a foglalkozások a KultUp program keretében valósultak meg, de most ez a kör kiszélesedik. Nemsokára a fejlesztett tananyagok a Nemzeti Köznevelési Portálra is felkerülnek, melynek köszönhetően a Déryné Program módszertani eszközei még több intézményhez és pedagógushoz jutnak el, és jelennek meg az oktatásban.

Attila és Krisztián különböző irányelveket mutatott meg a résztvevőknek, akik ezeket továbbgondolva fel tudják használni a gyakorlatban.

Az alkalom egy rövid tájékoztatóval kezdődött, majd ismerkedéssel folytatódott. A jelenlévők különböző feladatok, játékok által ismerték meg a drámapedagógia alapjait.

Szoborkép, térben való mozgás, különböző szituációk által sajátították el a képzés gyakorlati anyagát. Végezetül pedig az Özvegy Karnyóné c. művel foglalkoztak, mely során a főszereplő szerepét is kipróbálhatták. Közösen gondolkodtak és ötletelgettek azzal kapcsolatban, hogy milyen érzései és gondolatai lehettek a főhősnek abban a szituációban.

A képzés délután 5 óráig tartott. A résztvevők tele tarsollyal térhettek haza, melyben olyan kincseket vihettek magukkal, amit a gyerekek minél szélesebb körű fejlesztésére használnak fel.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma