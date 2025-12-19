110 éve született Édith Piaf

Édith Piaf 1915. december 19-én született Párizsban Édith Giovanna Gassion néven. Életéről, főként kiskoráról sok legenda született, ezek jó részét ha nem is ő gyártotta, de terjesztette, hogy táplálja az alakját övező mítoszokat. Így például nem az utcán találták, hanem kórházban született egy olasz kávéházi énekesnő és egy utcai artista gyermekeként. Rövid ideig alkoholista apjával élt, majd nagyanyjához került, aki egy bordélyt vezetett, az azonban megint legenda, hogy itt vörösborral itatták és egy időre elvesztette volna látását.

Tizenöt évesen már utcai énekesnőként kereste kenyerét, az elzülléstől a Pigalle egyik kabaréjának tulajdonosa mentette meg, aki szárnyai alá vette, ráadta a védjegyévé lett egyszerű fekete ruhát és a Piaf nevet, amely a francia argóban kis verebet jelent.

Lepleé-t, a mentorát, aki tehetős ember volt, meggyilkolták, egy évvel azután, hogy felfedezte az énekesnőt. Szakadtsága, nyomorultsága okán Piaf is vádlott volt egy ideig, meghurcolták, kifütyülték, leköpdösték. Emiatt el is menekült Párizsból egy időre – hogy aztán visszatérjen, és Asso, a költő, Lepleé barátja sztárt csináljon belőle.

A hírnév felé

Asso három évig nevelgette Piafot, állítólag társaságban viselkedni, nyelvtanilag korrektül fogalmazni is ő tanította, rászoktatta az olvasásra. Dalszövegeket is írt neki, amiket Marguerite Monnot komponista zenésített meg.

Ezután viszonylag gyorsan jött a hírnév, a közönség beleszeretett a hangjába, és a történetébe, amelynek a szomorúsága – és az egész korszak szomorúsága – ott volt a dalaiban is.

Első fellépése az ABC színházban elsöprő sikert aratott, a közönség soraiból felállva tapsoló Maurice Chevalier francia sanzonénekes azt kiabálta: „Ez a gyerek a szívéből énekel”. A „kis veréb” a német megszállás idején részt vett az ellenállásban, sokan köszönhették neki életüket.

Karrierje a második világháború után teljesedett ki, sikere volt a párizsi Olympia és a New York-i Carnegie Hall színpadán is. Több mint húsz éven át az ő lemezei voltak a legkeresettebbek a francia piacon.

Több filmben szerepelt, partnereként lépett kamerák elé Yves Montand és rendezője volt Jean Renoir is.

A magányos mecénás

Piaf sikerei csúcsán sem feledkezett meg az indulás nehézségeiről, fiatal művésztársait mindig segítette. Olyan művészeket fedezett fel és támogatott, mint Montand, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Georges Moustaki. Akármennyit keresett, sose volt pénze, nagyvonalú és bőkezű volt, mindenkinek adott, aki hozzá fordult.

A sikert, a rajongást, a közönség imádatát megtapasztalta, de igazából mindig magányos maradt. Élete szerelme Marcel Cerdan bokszoló volt, akivel már Amerikában ismerkedett meg. A férfinak családja volt Marokkóban, felesége, három gyereke, birtoka, úgyhogy nem házasodhattak össze, de a kapcsolatuk nyílt titok volt. Nagyon szerették egymást, boldogságnak végül egy repülőgép-szerencsétlenség végett vetett.

Dráma a drámában, Piaf kérte a bokszolót, hogy repülővel jöjjön, ne hajóval, mert már nem bírja tovább nélküle.

Szerelme elvesztésébe belerokkant. Bár még kétszer férjhez ment, először 1952-ben egy Jacques Pills énekeshez, akitől négy év múlva elvált, másodszor 1962-ben egy nála húsz évvel fiatalabb, fodrászból lett énekeshez de többé már sosem volt boldog.

Az utolsó évek

Vigaszt csak a munkában talált, depressziós volt, ivott, rászokott a morfiumra és hajszolta magát, fellépésről fellépésre. Iszonyú reuma kínozta, görnyedten tartotta a testét, aztán a mája adta fel a harcot a mérgekkel szemben.

Az éneklés és a siker, a közönség szeretetének a közvetlen megélése utáni vágyakozás tartotta össze a beteg testet, és vitte ki a színpadra újra és újra, akkor is, ha a koncert közben összeesett.

Utoljára a párizsi Olympia színpadán adott emlékezetes koncertet, bár ekkor már szó szerint alig állt a lábán.

1963 augusztusában egy kis provence-i faluba vonult vissza, itt hunyt el 1963. október 10-én, 48 éves korában. A hírt meghallva Jean Cocteau költő, aki egész életében Piaf hűséges barátja volt, szívrohamot kapott és szintén meghalt.

Bár életmódjára való tekintettel Párizs érseke nem engedélyezte a halotti misét, az énekesnő temetésekor a francia főváros utcáit ellepte a tömeg, és a második világháború óta először bénult meg teljesen a közlekedés.

„A kis veréb” több mint fél évszázada halott, de hangja, egyénisége hozzátartozik Párizshoz, a Padam, padam, a Milord, vagy a Nem bánok semmit sem dallama mindenki számára ismerős. A házban, amely előtt a legenda szerint találták, ma múzeuma van. Életéről filmek, színdarabok, könyvek sokasága készült, 2007-ben Marion Cotillard Oscar-díjat kapott az énekesnő megszemélyesítéséért.

Azt pedig, hogy miért is ennyire univerzális Édith Piaf művészete, maga az énekesnő fogalmazta meg a legjobban: „Meg akarom ríkatni az embereket, még akkor is, ha nem értik egy szavamat sem”.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Nationaal Archief