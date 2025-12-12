Megjelent az Együtt folyóirat új száma

Megjelent a kárpátaljai Együtt című irodalmi, művészeti, humán tudományi, kulturális folyóirat idei 5. lapszáma. A periodika szerkesztőbizottságának elnöke Vári Fábián László Kossuth-díjas költő.

A folyóirat Csák Gyöngyi, Dobos László, Finta Éva, Ferdinandy György, Kányádi Sándor, Németh Péter, Sz. Kárpáthy Kata és Vári Fábián László szépirodalmi munkáit közli. A tanulmányrovatban Dupka György a GULAG- és GUPVI-szakértők baltikumi kutatóútjáról, Kovács Sándor a Fekete-Tisza forrásánál állított magyar emlékművek sorsáról, Zubánics László pedig a Váradi-Sternberg János kiadatlan helytörténeti munkáit bemutató kötetről értekezik. Utóbb említett könyvből ízelítőt nyújt a neves helytörténész professzor dolgozata, mely a Rákóczi-szabadságharc első szépirodalmi művéről szól.

A lapszámot, mint mindig, a Dupka György által összeállított kultúrkrónika zárja, mely művelődési életünk fontosabb eseményeiről számol be. A képzőművészek munkáit is bemutató Együtt lapjain ezúttal Pálfy Julianna ungvári származású művész munkái láthatók.

A 2025/5. lapszám a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján ide kattintva olvasható.

Kárpátalja.ma