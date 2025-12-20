Elhunyt Vladiszlav Juros, kárpátaljai karmester és zeneművész
Hetvenéves korában elhunyt Vladiszlav Juros hegedűművész, karmester és tanár, Ukrajna érdemes művésze – közölte a mukachevo.net hírportál.
A híres kárpátaljai művész 2025. december 19-én halt meg.
Vladiszlav Juros közel fél évszázadot szentelt a megye zenei kultúrájának fejlesztésére. A zenész Kárpátaljai Megyei Filharmónia Kamarazenekarának karmestere volt, valamint hangszer-restaurátorként, és számos ungvári művészeti intézmény tanáraként is tevékenykedett.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.