Erzsébet-napi szavalóverseny Túrmezei Erzsébet emlékére
A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ szavalóversenyt hirdet Túrmezei Erzsébet (1912–2000) költő és műfordító emlékére.
Az esemény célja, hogy méltó módon emlékezzünk meg a költőnő gazdag életművéről, és egyúttal lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak tehetségük bemutatására.
A versenyre az általános iskolák 1–9. osztályos tanulói jelentkezhetnek.
A nevezőknek egy szabadon választott Túrmezei Erzsébet-verset kell előadniuk. Az előadásokat a zsűri a kifejezőkészség, a hangzás, a színpadi jelenlét és az előadásmód alapján értékeli.
Verseny részletei:
- Nevezési határidő: 2025. november 11.
- Verseny időpontja: 2025. november 15. (szombat)
- Helyszín: Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Beregszász, Széna tér 1.
A legjobb előadók értékes ajándékokat kapnak. A verseny nemcsak megmérettetés, hanem kiváló alkalom is arra, hogy a fiatalok fejlesszék előadói képességeiket, és találkozzanak más, a költészet iránt érdeklődő diákokkal.
A jelentkezni az alábbi linken keresztül lehet: LINK