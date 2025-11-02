Erzsébet-napi szavalóverseny Túrmezei Erzsébet emlékére

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ szavalóversenyt hirdet Túrmezei Erzsébet (1912–2000) költő és műfordító emlékére.

Az esemény célja, hogy méltó módon emlékezzünk meg a költőnő gazdag életművéről, és egyúttal lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak tehetségük bemutatására.

A versenyre az általános iskolák 1–9. osztályos tanulói jelentkezhetnek.

A nevezőknek egy szabadon választott Túrmezei Erzsébet-verset kell előadniuk. Az előadásokat a zsűri a kifejezőkészség, a hangzás, a színpadi jelenlét és az előadásmód alapján értékeli.

Verseny részletei:

Nevezési határidő: 2025. november 11.

2025. november 11. Verseny időpontja: 2025. november 15. (szombat)

2025. november 15. (szombat) Helyszín: Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Beregszász, Széna tér 1.

A legjobb előadók értékes ajándékokat kapnak. A verseny nemcsak megmérettetés, hanem kiváló alkalom is arra, hogy a fiatalok fejlesszék előadói képességeiket, és találkozzanak más, a költészet iránt érdeklődő diákokkal.

A jelentkezni az alábbi linken keresztül lehet: LINK





karpataljainepfoiskola.hu