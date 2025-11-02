Erzsébet-napi szavalóverseny Túrmezei Erzsébet emlékére

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ szavalóversenyt hirdet Túrmezei Erzsébet (1912–2000) költő és műfordító emlékére.

Az esemény célja, hogy méltó módon emlékezzünk meg a költőnő gazdag életművéről, és egyúttal lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak tehetségük bemutatására.

A versenyre az általános iskolák 1–9. osztályos tanulói jelentkezhetnek.
A nevezőknek egy szabadon választott Túrmezei Erzsébet-verset kell előadniuk. Az előadásokat a zsűri a kifejezőkészség, a hangzás, a színpadi jelenlét és az előadásmód alapján értékeli.

Verseny részletei:

  • Nevezési határidő: 2025. november 11.
  • Verseny időpontja: 2025. november 15. (szombat)
  • Helyszín: Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, Beregszász, Széna tér 1.

A legjobb előadók értékes ajándékokat kapnak. A verseny nemcsak megmérettetés, hanem kiváló alkalom is arra, hogy a fiatalok fejlesszék előadói képességeiket, és találkozzanak más, a költészet iránt érdeklődő diákokkal.

A jelentkezni az alábbi linken keresztül lehet: LINK



