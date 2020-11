Ez a gyerek – meghökkentő utazás a beregszászi színházban

Bemutatták az Ez a gyerek című darabot a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban október 28-án. A járványra való tekintettel a premier zártkörű volt.

A színmű szerzője Joёl Pommerat francia kortárs mesedrámaíró, az előadást Melnyicsuk Oleg, a beregszászi színház művésze rendezte.

Az időn és téren kívül rekedt utazók történetét egy várandós nő belső monológja zárja keretbe. Milyen egy jó szülő, mire képes gyermeke boldogságáért? Milyen egy jó gyerek? Hogyan teheti egy szerető és szeretni vágyó anyukát megkeseredett vénasszonnyá egy végtelenségbe zárt pillanat? A darab hétköznapi és kevésbé hétköznapi családi problémákat boncolgat egy vakvágányon vonatra várakozó utasok történeteivel. Olyan kérdéseket tesz fel, amikre nem szabad válaszolni, arra válaszol, amit nem merünk megkérdezni.

A színészek játéka színvonalas, a rendező a halvány fények, a remekül megválogatott zenei kíséret segítségével könnyedén megteremti az enyhén nyugtalan és néhol kellemetlen vagy bizarr hangulatot. Figyelemre méltó a darabban használt díszlet, melynek egyes többfunkciós elemei játszhatják egyszerre egy vonat ablakát és egy hullaházi fiók szerepét is. A kicsivel több mint 2 óra alatt a nézőt egy pillanatra sem hagyják unatkozni. Ugyanakkor ez az előadás nem egyike a beregszászi színház megszokott darabjainak. Noha többször is megmutatkozik benne a humor, az a legjobb esetben is a feszült hangulat pillanatnyi feloldására szolgál.

A színmű tele van szimbólumokkal, utalásokkal és nem egyértelmű párbeszédekkel, így semmiképp sem mondható egy könnyű darabnak. Ennek ellenére egy jól szerkesztett, nem mindennapi produkció részesei lehetnek az előadást megtekinteni vágyók.

Jackánics László

Kárpátalja.ma