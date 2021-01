Felhangolva: az Ullie együttes

Blanár Dávid, Uljána Donetska, Dudás Gergő, Danku József, Teigler Gábor és Kudron József. Nem focicsapat! Nem politikusok! Mégis egyre népszerűbbek és egyre sikeresebbek mind Kárpátalján, mind határon túl. Egy fiatalos, lendületes, menő, ígéretes zenészcsapat tagjairól van szó, akikről, azt hiszem, még sokat hallunk majd a jövőben. Örültem, hogy beszélgethettem velük.

A csapattal a tiszakeresztúri községházán találkoztam, ugyanis általában ott próbálnak.

− Mivel egy viszonylag nagy beltérre volt szükségünk, ezért én engedélyt kértem Dobsa Istvántól, a település polgármesterétől, hogy a községháza termében tartsuk meg próbáinkat

− meséli Gergő, aki az együttes egyedüli keresztúri tagja, és mint egyébként megtudtuk, a községházán dolgozik művészeti vezetőként.

A többiek a közös zenélés, gyakorlás érdekében beutaznak, ki-ki honnan: Uljána egészen Ungvárról érkezik, Józsi dédai, Gábor beregszászi, Dávid és Jóska pedig tiszaújhelyi. Már ebből is érezhető, hogy olyan fiatalokról van szó, akik képesek nem kis áldozatot hozni az Ullie működése és fejlődése érdekében.

Az együttesnek a története érdekesen alakult. Eleinte csak Dávid és Uljána zenélt duóban. A zenekar fél éve alakult, de akkor is csak három taggal: Gergővel, Dáviddal és Uljánával, valamint ekkor született meg az első daluk, a Bárhová. Aztán szép lassan gyarapodott a létszámuk.

− Magyarországon együtt dolgoztam Jóskával. Megmutattam neki a dalunkat, ő rögtön azt mondta, hogy szeretne csatlakozni

− árulja el Dávid.

Eközben Gergő meghívta Józsit, akiről tudta, hogy egy jó basszusgitáros, és végül − valamivel később − a dobos, Gábor is csatlakozott.

A fiúk elmondták: nagyon nagy dolognak tartják, hogy az Ullie zenekar tagjai lehetnek. Jóska elárulta, hogy már pici korában azt tervezte Dáviddal, hogy majd egy csapatban zenélnek. Később együtt szereztek egyetemi diplomát gitár szakon.

Gábor mindig is nagyon szerette az ütős hangszereket, de eléggé félt a közös zenéléstől, mert már egy ideje nem dobolt együttesben, és mivel nem tanult zenész, ezért nem tartotta magát megfelelőnek a csatlakozáshoz. De, mint elmondta, ez a bizonytalanság már a múlté, mert ő is megtalálta helyét körükben, és nagyon lelkesen vesz részt a próbákon.

− Dáviddal négy évvel ezelőtt ismerkedtem meg, amikor az Ungvári Kulturális és Művészeti Szakközépiskolában tanultunk

− mondja az énekesnő.

Uljána zenész családban nőtt fel: édesapja és édesanyja is énekes és dalszerző, ezért az ének mindig is közel állt hozzá. Szülei egyben példaképei, akik arra ihletik őt, hogy haladjon a célja felé.

Gergő elmondta, hogy az együtteshez hozzátartozik még két személy, a háttérmunkások: Kudron Júlia, a fotós, valamint Sándor Misi, aki a technikai részért felel.

Amikor az Ullie nevet halljuk, sejthetjük, hogy az Uljána névből eredhet, de azért megkérdeztem, hogy hogyan történt az együttes megkeresztelése. Dávid megerősítette, hogy valóban az énekesnő nevéből származik. Elárulta, hogy hónapokig gondolkodtak mi legyen az együttes neve, míg végül beugrott neki az Ulli becenév, mellyel Uljánát becézték a lányok az ungvári koledzsben. Rövid, ütős és kötődik az együtteshez, olyan kárpátaljai, ezért mindenki elfogadta, és azóta is használják.

Elmúlt egy fél év, és immár van mire visszatekinteni. Nem is akármire!

− Egy előre megtervezett út volt, semmilyen meglepetés nem ért bennünket. Nem akartunk sietni, a gyorsaság nem a célunk. A zenéken is inkább lassabban dolgozunk, mert a minőség nagyon fontos számunkra



− mondja határozottan Gergő.

− Mindig tartunk egy megbeszélést, amelyen elhatározzuk, hogy egy-egy feladaton mennyi ideig dolgozunk, majd ezután a megbeszéltekhez tartjuk magunkat. Például, megtervezzük, hogy melyik dalt dolgozzuk ki, milyen lesz a klip, és ezeket eddig mindig sikerült megvalósítani. A tehetségkutató verseny is a tervünk része volt. Meg is nyertük. Sőt azt is megterveztük, hogy mi lesz a feladatunk, miután megnyerjük a versenyt, itt tartunk jelenleg

− tette hozzá Dávid.

A versenyről bővebben elmondták, hogy a Peron music Alapítvány által megszervezett tehetségkutatót sikerült megnyerni, és ezáltal kerültek ki Az Öröm a zene budapesti tehetségkutatóra, ahol a Kárpát-medence huszonhat legjobb zenekara közt léphettek fel október 11-én. Fontos megjegyezni, hogy ez volt az együttes első élő fellépése.

Ezek után egyik dalukat a magyarországi Petőfi rádióban is lejátszották, valamint egy interjút is készítettek velük.

Uljána azért hozzáfűzte, hogy a sikerek ellenére rengeteget kell még fejlődniük, hogy a megvalósított álmaikat elérjék. Most még csak egy út elején tartanak.

Az Ullie céljainak elérését még a Covid-19 sem tudta megakadályozni. Az első félévben még nem terveztek fellépést. Dávid elmondása alapján koncertre csak akkor kerülhet sor, ha már elegendő minőségi daluk lesz, hogy egy műsoridőt kitöltsenek. Gergő kiegészítette:

− Igazából jól jött nekünk a karantén, mert az elmúlt időszak az alkotás, a dalszerzés és a dalok felvételének ideje lett volna, és az is volt. A járványhelyzet miatt több szabadidőnk is volt ezekre a feladatokra

− mondta.

Az eddigiekben három daluk jelent meg, a Bárhová, a Jól vigyázz, és a Lélekút. Éppen a napokban készül a negyedik is Csillagtalan címmel.

Mivel az énekesnő Uljána ukrán nemzetiségű, nem tudtam nem megkérdezni, hogy hogyan boldogul a magyar dalszövegekkel.

− Nagyon tetszik a nyelv, de nyilván sok erőfeszítésbe telik az, hogy helyesen ejtsem ki a szavakat, de közben észrevettem, hogy Magyarországon előnyömre vált az akcentus, tetszett a hallgatóságnak és különlegesnek tartották

– mondta Uljana.

Hozzátette, hogy a jövőben szeretnének egy-két ukrán vagy orosz nyelvű dalt is előadni. Ez azért is fontos, mert ezzel is jelzik, hogy ők egy kárpátaljai zenekar, ahol több nemzetiség él egymás mellett.

Kulisszák mögött elárulták nekem 2021-es terveiket. Egyrészt szeretnék befejezni az első lemezüket, másrészt szeretnének most már élőben is fellépni és találkozni a közönséggel. És persze legnagyobb céljuk, vágyuk, hogy Kárpátaljának is legyenek saját klassz zenekarjai. Hiszen azzal, hogy megalakultak, példát mutatnak más fiataloknak is. Hadd lássák, hogy igenis lehetséges nálunk is megélni és kibontakoztatni a tehetséget, és hogy legyen saját magyar nyelvű könnyűzenéje Kárpátaljának is.

Nagy szavak! De az Ullie ilyen! Hatalmas adag céltudatossággal kezdte és folytatja munkáját. S talán ezért nehéz legyőzni, utolérni, túlszárnyalni, mert tudják, hogy mit akarnak és töretlenül haladnak a cél felé.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma