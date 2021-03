Felhangolva: Kikelet együttes

Ha már kikelet van, gondoltam egyet és ellátogattam Kisgejőcre a Kikelet együtteshez. A Gyölgykaláris Kórusiskolában tanultak meg énekelni. Csendesen, hűségesen végzik a dolgukat, folytatva Ivaskovics József elkezdett munkáját. Részletesebben az együttes tagjai mesélnek a tevékenységükről: Györkené Csákány Marianna, Bogáthy-Gál Boglárka, Bogáthy Eszter és Csákány Viktória.

Mi a közös bennetek és a kikeletben?

Marianna: Elég sokat gondolkodtunk a nevünkön. A kikelet a szívünkhöz közel álló jelenség volt és jó hangzása volt, ezért választottuk.

Bogi: Egy érdekes szót kerestünk, mert ez az együttes kicsit más jellegű, mint amit megszoktunk itt Kárpátalján.

Miben más, mint a többi?

Bogi: Nem nagyon ismerek olyan együttest itt nálunk, amely fiatal lányokból állna, és akik nem kifejezetten egyházi, hanem megzenésített verseket és hasonló dalokat énekelnek.

Hogyan alakult ki ez a stílus, ez az irányzat, meg hát maga az együttes?

Marianna: 2013-ban alakult az együttes. Mindannyian a helyi Gyöngykaláris Kórusiskolának voltunk a növendékei, melynek befejezése után éreztünk az együttzenélés, az örömzene, a szolgálat hiányát, ezért eldöntöttük, hogy valamilyen formában folytatjuk. A Kikelet volt erre a megoldás.

Nyolc év alatt, úgy tudom, változtak a tagok…

Marianna: Ebben a felállásban körülbelül egy éve vagyunk. Két korábbi tag Tihor Dóra és Hurik Alexandra Magyarországra költözött, egyikük babázik, úgyhogy családi és egyéb okok miatt nem tudtak már velünk tartani. Így jött az utánpótlás, akik nem mások, mint a húgaink, és akik nagyon gyorsan vették fel a tempónkat, hiszen már nem volt új számukra a mi programunk.

Mi ez a program?

Bogi: Jóska bácsi mindig arra tanított minket, hogy szeressük azt, amit énekelünk. Azért is volt jó ez az iskola, mert nem a kötelező dalok megtanulása és a szigorú vizsga volt a lényege. A Kikeletet is azért szeretjük, mert amikor összejövünk és énekelünk, akkor jól érezzük magunkat.

Marianna: Egyébként zeneileg is nagyon megérezzük egymást.

Ki és hogyan dönti el, hogy mit énekeljetek?

Marianna: Mindenki rám néz…. ☺ Hát én vagyok az együttes vezetője, habár nem szeretem annak nevezni magam…

Eszter: Mariannának van hozzáértése, ez egy olyan adottság, amely egyikünkben sincs meg, ezenkívül ő adja hozzá a gitárt is. Minden tekintetben ő nevel és tanít bennünket.

Marianna: Ami a dalválasztást illeti, amikor találkozunk egy olyan dallal, ami a szívünkhöz közel áll, akkor azt szívesen énekeljük. Aztán a repertoár attól is függ, hogy éppen mire készülünk: karácsonyra, húsvétra, március 15-re…

Hol léptek fel?

Bogi: Főként a település, a kórusiskola rendezvényein lépünk fel.

Marianna: De volt már meghívásunk a Magyarság Házába egy június 4-ei megemlékezésre, annak nagyon örültünk. Egyébként igyekszünk egész év folyamán részt venni a kulturális életben és szolgálni. Most ez az advent különleges volt számunkra, hiszen a TV 21 Ungvár Hitélet című műsorában több alkalommal énekelhettünk.

Kinek hol kezdődött az ének az életében?

Viktória: Sosem volt kérdés számomra, hogy járjak-e a kórusiskolába, mert hiszen ebben nőttem fel. Mindkét nővérem oda járt. Irigykedtem is rájuk, amikor fellépéseik voltak. Nagyon örültem, amikor elkezdhettem énekelni, mert nem egy erőltetett dolog volt, hanem azt csinálhattuk, amit szeretünk. Az ének mellett megtanultam zongorázni és furulyázni.

Eszter: Bogi testvére vagyok. Ugyanezeket tudom elmondani, amit Viktória. Mindketten Beregszászban tanulunk a főiskolán földrajz szakon, nekem is két lánytestvérem van, zongorára és furulyára jártam én is. Hiányzik is nagyon, de a Kikelet ezt pótolja valamennyire.

Bogi: Én is első osztálytól kezdtem a zeneiskolát. Zongorázni, furulyázni és gitározni tanultam. Gyerekként, fiatalon leginkább a fellépések, a táborok lelkesítettek. Nagy dolognak számított még abban az időben, ha néha eljutottunk Magyarországra egy-egy rendezvényre. Aztán Kikeletként elkezdtük a Jóska bácsi által megzenésített verseket, dalokat énekelni. Egyébként az egyetemen matematikát tanultam, most pedig a Tv21 Ungvár csatornánál dolgozom.

Marianna: Amikor 1998-ban indult a kórusiskola, ott lehettem az első tagok, tanulók között. Akkor kerültem a zene és a zene szeretetének közelébe. Mindent szerettem, ami a zenével kapcsolatos. A középiskola befejezése után az Ungvári Közművelődési és Művészeti Koledzsbe jelentkeztem karvezetői szakra, majd a Kijevi Kulturális és Művészeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat. Még eközben, 2009-ben Ivaskovics József felkért, hogy vegyem át a Gyöngykaláris kórusiskola vezetését. Azóta is ott vagyok. Hála legyen az Úrnak, hogy működik, vannak újabb tagok és a gyerekek örömmel jönnek. Emellett az oktatási-nevelési komplexum óvodai csoportjának vagyok a zenei nevelője, az iskolában művészet tanárként vagyok jelen, valamint a helyi református egyházközség kántora vagyok.

Hogyan alakítjátok majd a jövőt? Ti alakítjátok vagy alakul magától?

Marianna: Nem tudhatjuk pontosan, hogyan alakul a jövő, mert egy az, amit tervezünk és más az, amit az Úr tervez velünk, általunk. Az Ő kezébe helyezzük az együttest és örömmel állunk elébe.

Bogi: Reméljük, hogy a lányok nem mennek el távolabb a tanulmányaik befejezése után. Ugye nők esetében, ha jön a házasság, a babázás, akkor az változtathat a helyzeten. Közben nehéz is elképzelni, hogy más tagjai lennének az együttesnek, mert ez így most olyan egységes.

Egyébként, ha valaki csatlakozni szeretne hozzátok, akkor megteheti?

Marianna: Még nem volt ilyenben részünk. Mindenki tudja, hogy ez egy négyes felállás és nem jelentkeznek. De van lehetőség énekelni a kórusiskolában vagy az idősebbek a Tedeum kórushoz is csatlakozhatnak.

Van egy klipetek. Esetleg várható-e még a továbbiakban hasonló?

Marianna: Igen, egyszer volt egy forgatásunk… De mostanában nem tervezzük.

Bogi: Ha esetleg megjelenik valaki, aki szívesen készítene egy klipet a Kikeletről, akkor valószínűleg örülnénk.

Marianna: De komolyra fordítva a szót: nem célja a klipkészítés annak a tevékenységnek, amit ki képviselünk. De lehet, hogy majd a jövőben lesz még erre példa.

Mit üzen a Kikelet együttes a közönségnek a dalaival?

Bogi: A megmaradás, a hazaszeretet fontosságát. Hogy jó itthon.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma