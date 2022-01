Felhangolva: Munkácsi Református Kisegyüttes

A dicsőítő dalok egy olyan műfaj, amikor már az első néhány akkordból halljuk, megérezzük, hogy nem csak zenéről van szó, mert mélyebben érintenek meg bármelyik más dallamnál. Aki hallgatja, érzi, hogy azért magasztosak, mert a világ, az ember és maga a zene Teremtőjéről szólnak. Egy dicsőítő fellépésen érezzük, hogy a zene nem cél, hanem eszköz, egy út Valaki felé, aki mindennél fontosabb.

Kárpátalján a dicsőítő ének egyik legjelesebb képviselője a Munkácsi Református Kisegyüttes. Ismerjük meg tagjait. Tekintsünk bele a hétköznapjaikba, és természetesen az ünnepeikbe. Bemutatkozik: Davidovics Erika (ének), Figyász György (ének, gitár), Kosztyu Zsolt (ének, basszusgitár), Zányik Karolina (gitár, ének), Zányik Márk (zongora), Szlobodanyuk Valerij (cajon).

– Ki hogyan került a csapatba?

Gyuri: 2017 óta vagyok a kisegyüttes tagja, amelyben énekelek és gitározok. Éreztem, hogy valamilyen szolgálatot kell végeznem a zenével kapcsolatban. A legelején hárman voltunk: Erika, Zsolti és én. Ja, és Ernyei Szilvi, aki most már Beregszászban él. Nagyon áldott csapatban vagyok, ahol együtt énekelhetünk, és ebben a szerepben jól éreztem magam!

Erika: Annak idején Pünkösd ünnepére álltunk össze, előadtunk egy éneket az istentiszteleten, ahol a ráfelelő ének volt a miénk. Eleinte az idősebbek valamennyire rossz szemmel nézték, mert közelebb állt hozzájuk a hagyományos orgonakíséret. Szokatlan volt számukra a gitáros ének. De lassan megszokták és megszerették. Amikor a karantén alatt nem jöttünk, akkor már hiányoltak bennünket.

Zsolti: Gyerekkoromtól kezdve szerettem zenélni, gitározni. A csapatba úgy kerültem be, hogy egyszerűen kellett egy basszusgitáros.

Karolina: Kicsivel később csatlakoztam a kisegyütteshez. Gitárosként kerültem be a csapatba, de azóta énekelek is.

Márk: A billentyűt képviselem az együttesben, már amennyire megvan hozzá a képességem. Zenei végzettségem nincs, csak önszorgalomból tanultam meg szintetizátoron játszani. Nagy örömmel szolgálok. Feleségemmel, Karolinával együtt csatlakoztunk.

Valera: Azért csatlakoztam, mert szeretem a zenét, szeretek hangszeren játszani. Korábban már több együttesnek a tagja lehettem, több hangszeren is játszom. Az együttesben cajonon játszom. Örömmel tölt el az a gondolat, hogy olyan dalokat adunk elő, ami megtölti az emberek lelkét Isten kegyelmével, és ezáltal jobbá teszi a világot.

– Miért kisegyüttes a nevetek? Van egy nagy együttese is a gyülekezetnek?

Zsolti: Van egy nagy énekkarunk, amelynek eredete még az 1700-as évekre nyúlik vissza.

Erika: Egyébként már egy ideje gondolkodunk azon, hogy nevet kéne változtatnunk.

Gyuri: Nem az a célunk, hogy nagydobra verjük az egészet, hanem kiálljunk, dicsőítsük az Istent, és ezáltal az emberek is feltöltődjenek. De mi is töltődünk eközben.

– Hol igénylik az együttes szolgálatát leggyakrabban?

Erika: Csendes délutánokra, evangelizációkra hívnak. Karácsonyi ünnepen, nagycsaládos rendezvényen.

Zsolti: Táborokban.

– Most épp milyen alkalomra készültök?

Zsolti: Minden héten szolgálunk az istentiszteleten, ami mindig az aktuális vasárnapi igével kapcsolatos. Ez az állandó feladat. Különösebb tervünk nincsen, de ha hívnak, szívesen megyünk.

Karolina: Általában a rendezvény előtt egy-két héttel szólnak, ha igény van az énekünkre.

Erika: Egyébként van egy repertoárunk és abból összeválogatjuk azokat a dalokat, amelyek megfelelnek az alkalomnak.

– Milyen gyakran próbáltok?

Erika: Nehéz összehozni, mert mindenki dolgozik, mindenkinek van családja, gyerekei.

– Honnan szerzitek a dalokat?

Karolina: Énekeskönyvekből, a dicssuliból vagy Ez az a nap rendezvényről.

– Saját dalaitok vannak?

Erika: Még nincs, de hátha egyszer majd lesz.

– Van-e vezetője a csapatnak, aki szakmailag is irányítja az együttest?

Erika: Mind együtt. Mindenkinek van hallása és közösen beszéljük meg a dolgokat.

– Nyitottak vagytok arra, hogy más is csatlakozzon a csapathoz?

Gyuri: Szívesen fogadjuk, ha jönne valaki, akár hangszeren játszik vagy énekel.

Márk: De egyébként így is jól megvagyunk, megszoktuk már egymást, jó csapat vagyunk. Mindannyian a munkácsi gyülekezet tagjai vagyunk, minden vasárnap találkozunk, így nem csak a próbákon és fellépéseken találkozunk, hanem annál gyakrabban.

– Amikor elkezdődik egy fellépés, akkor mennyire tudtok egybeolvadni a dallal, ráhangolódni a közönségre?

Karolina: Eleinte az izgulás azért eluralkodott rajtunk, de most már nem annyira.

Gyuri: Most valahogy kevesebb lehetőség volt a próbákra, de fellépés előtt megálltunk és imádkoztunk. És amikor felmentünk a színpadra, éreztük a Szentlélek közelségét, végül nagyon szépen hangoztak el az énekek. Láttuk a közönségen is, hogy hatással volt rájuk az előadásunk.

– Van valami, amin szívesen változtatnátok?

Erika: Hogy több időnk legyen a próbára, a felkészülésre.

Karolina: Megpróbáltatás számunkra a hangtechnika néha, de végül mindig jól sikerül minden, mert a mi karmesterünk Isten. Ez a legnagyobb áldás, és boldogok vagyunk, ha valakinek a szívét megérinthetjük

Gyuri: Jó lenne nagyobb meghittséggel, felkészülten részt venni az istentiszteleteken, a fellépéseken. Sokszor úgy irigylem az idős néniket: eljönnek, leülnek, meghallgatják az éneket, feltöltődnek. Mi pedig minden alkalommal rohanunk, hogy beállítsuk a hangtechnikát, hogy jól működjön.

Erika: De a végén minden jól alakul, mert megoldjuk a Jóisten segítségével.

Zsolti: Ami tőlünk telik, azt megtesszük, a többit pedig rábízzuk.

– Mivel foglalkoztok, amikor éppen nem zenéltek?

Zsolti: Gépjárműtechnikával foglalkozom, már körülbelül húsz éve van egy javítóműhelyem Munkácson.

Gyuri: A munkácsi romagyülekezetben építettek egy óvodát. Ott vagyok gondnok. Bejárok gitározni, zenélni, énekelni, ha kell, bevásárolok. Ezen kívül a gyülekezetben diakónusként szolgálok: csomaghordás, betegszállítás stb.

Karolina: Júniusban fejeztem be a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, ezután szeptemberben magyar nyelv és irodalom tanárként helyezkedtem el a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában. Közben hittant is elkezdtem tanítani. Emellett a cigánygyerekekhez is kijárok, most épp egy karácsonyi műsorral készültünk.

Márk: Mint a feleségem, én is szeptembertől kezdtem el tanítani. Egy Alpha nevezetű nyelviskolában lehetek angol tanár. Ezenkívül a Munkácsi 3. sz. Középiskolában is kaptam néhány órát.

Valera: Közgazdasági szakot végeztem. Jelenleg egy gyár logisztikai osztályán dolgozom. Korábban hivatásos zenészként is dolgoztam éttermekben, most a zene a hobbim.

Erika: A Kárpátalja Gazdaságfejlesztési Központban dolgozom, mint referens. Semmi köze a zenéhez. De korábban jártam zeneiskolába és befejeztem a Munkácsi Pedagógiai Főiskolát, ének-zene szakon. Tíz éven át zenetanárként dolgoztam. Sokszor énekeltem kórusban, duettekben.

– Mi hiányozna az életetekből, ha nem lenne az együttes?

Gyuri: Amikor megtértem 2007-ben, mondtam a tiszteletesnek, hogy nagyon vágyom egy dicsőítő csapatra, amelyben szolgálhatok. Örültem, amikor sikerült megalakulnunk. Ha nem lenne, hiányozna a dicsőítés és a csapat is.

Karolina: Korábban jártam ifire, ahol rendszeresen dicsőítő énekeket énekeltünk, és amióta nem vagyok tagja, nagyon hiányzott. Ezt pótolja az együttes százszorosan. Természetesen a társaság is hiányozna, ha nem lenne.

Márk: A szolgálati lehetőség, a Jóistentől kapott zenei tehetség gondozása és használata hiányozna. Amikor leülök a szintetizátor mellé, az számomra kikapcsolódás. Ez is nagyon hiányozna.

Valera: Az együttesben való részvételem lehetőséget ad arra, hogy az emberekhez közelebb vigyem az Istent. A zene egy olyan eszköz, egy olyan nyelv, amelyet megért mindenki, nemzetiségtől függetlentől. Ez nagyon tetszik, és ha nem lenne, nagyon hiányozna.

Erika: Az éneklés és az együttes tagjai hiányoznának. Hiányozna a közönség, a gyülekezetben az emberek, akiknek felcsillan a szemük, mert ebből látom, hogy nem hiába csináljuk.

Zsolti: Gyerekkorom óta zenélek és gitározok. Továbbtanulásom idején nem volt rá lehetőségem és nagyon hiányzott. Örültem, amikor megalakultunk és jól érzem magam közöttük. Ha nem lenne, hiányozna az együttzenélés, a közösség.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma