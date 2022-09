Felhangolva: Paládi Máté

A ZeneVarázslat zárókoncertjén fellépett egy zongorista fiú, akire nem lehet nem felfigyelni. Valóban elvarázsolt a zenéjével. Paládi Máténak hívják, de ennél többet is tudni szerettünk volna róla.

– Hogyan került kapcsolatba a ZeneVarázslattal?

– Tizenhét éves vagyok. A ZeneVarázslat mozgalom, ugyanúgy mint ez a zárókoncert is, számomra egy különleges alkalom, hiszen Andrea nénivel, vagyis Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművésszel már tízéves korom óta dolgozunk együtt. Azóta vagyok a szárnyai alatt. Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert számomra megtiszteltetés, hogy tőle tanulhatok, és beleláthatok az együtt muzsikálás rejtelmeibe.

– Hogyan kerültetek kapcsolatba vele?

– A Zeneképzelet táborban ismerkedtünk meg, melyet ő szervezett itt Kárpátalján, Péterfalván. Elmentem neki zongorázni, így kerültünk kapcsolatba.

– Mint mentor van jelen az életében?

– Igen. Engi Erika, első tanárnőm töltötte be a híd szerepét közöttünk. Ő mutatott be engem a táborban Andrea néninek. És a kapcsolat a mai napig is tart.

– Közös fellépés is volt.

– Igen. Most idén augusztus 20-án, Csornán, az ünnepségen együtt zongorázhattunk.

– Mit tervez a jövőben?

– Nagyon hálás vagyok Andrea néninek, hiszen nagyon sok lehetőséget biztosít számomra. Ilyenek például az elkövetkezendő koncertek olyan rangos helyeken, mint például a Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében, vagy a régi zeneakadémián. Ez mind nagy öröm számomra.

– Ön itt van Kárpátalján, ő pedig Magyarországon. Hogyan tartják a kapcsolatot?

– Online. Ez a legegyszerűbb és bevált módszer.

– De, gondolom, nem egyszerű egy négykezest összehozni így…

– Természetesen. De úgy gondolom, ha két ember egy akaraton van, szeretettel csinálja azt, amit csinál, akkor nem lehetnek akadályok.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma