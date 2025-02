Felhangolva: Szülek Dániel-Miklós

Az idei Virtuózok előválogatóján nyolc kárpátaljai fiatal is részt vett, ahol a megmérettetés eredményeképpen ketten jutottak tovább és hárman kaptak különdíjat. Most egy kis sorozat keretében bemutatjuk a nyolc fiatal tehetséget, akik mesélnek arról, hogy milyen helyet foglal a zene és a hangszer az életükben, valamint a felejthetetlen budapesti utazásról is mesélnek.

– Mióta érdekel téged a zene? Mikor kezdtél el hangszeren játszani?

– Négy éves korom óta. Trombitálni és zongorázni tanultam.

– Hogy hogy már ilyen korán felkeltette az érdeklődésedet?

– A tesóm is nagy zenész volt már akkor, nagyon tetszett, ahogy játszott, és az volt a nagy vágyam, hogy én is játszak trombitán.

– Már kiskorodban be is írattak a szüleid zeneiskolába?

– Igen, de először Mezőkaszonyban jártam zeneiskolába és csak azután mentem át a Beregszászi Művészeti Iskolába, ahol Bobály István lett a tanárom. Most vagyok hatodikos. Néha online oktatásban a testvérem is tanít.

– Nagy lelkesedéssel indultál el a Virtuózok versenyre?

– Igen. A tanárom ajánlotta, hogy nevezzek be. De azért is jelentkeztem, mert láttam kiskoromban a tévében a Virtuózokat és nagyon tetszett.

– Te voltál az egyik kárpátaljai fiatal, aki továbbjutott. Az előválogatóból hova jutottál tovább?

– A középdöntőbe. De onnan már nem jutottam tovább, ott már csak különdíjas lettem.

– Milyen élmény volt számodra ez a verseny, a többi program?

– Nagyon szép helyen, a Benczur Hotelben laktunk, nagyon finom volt az ennivaló. Érdekesek voltak a programok. A verseny is nagy élmény volt.

– Izgultál a versenyen?

– Az előválogatón még annyira nem. A középdöntőben már izgultam. Szereplés közben már el is ment a hangom, ott már komolyabb zsűritagok voltak, mint például Miklósi Erika.

– Ki kísért el téged a versenyre?

– Szülek Máté, az édes testvérem volt velem, akiről meséltem, hogy szintén trombitál.

– Milyen élmény volt az, hogy csoportosan utazhattatok?

– Örültem, hogy nemcsak én mentem, hanem a többiek is ott lehettek, mert támogattuk egymást. Í gy sokkal könnyebb volt minden.

– Ki az, aki neked legtöbbet segít a zenében, aki leginkább motivál?

– Természetesen a tanáraim és a bátyámtestvérem .

– Milyen terveid vannak a trombitával?

– Szeretném befejezni a zeneiskolát, majd azután Debrecenben szeretnék tovább tanulni. Zenetanár szeretnék lenni.

– Szeretnéd a gyerekeket megtanítani trombitálni?

– Persze. Nagyon szeretem a gyerekeket. Én olyan vagyok, hogyha olyan helyre megyek, ahol van kisgyerek, akkor mindenképpen szeretek velük lenni, játszani.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Felhangolva: interjú Kláriková Zsófiával

Felhangolva: Interjú Seres Leilával

Felhangolva: Interjú Kláriková Zsófiával

Nagy sikerrel szerepeltek a kárpátaljaiak a Virtuózok tehetségkutatón

Felhangolva: Pallagi Fanni