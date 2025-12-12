Larnaka is Európa kulturális fővárosa lesz 2030-ban

A belgiumi Leuven, valamint a montenegrói Niksic mellett a ciprusi Larnaka lesz Európa kulturális fővárosa 2030-ban – tájékoztatott az Európai Bizottság pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint a folyamatban lévő globális válságok ellensúlyozása érdekében Larnaka kulturális programjával nyerte el a címet, amely az emberközpontúság fontosságára irányítja a figyelmet.

Programjában Larnaka az emberi lét középpontba helyezésének minden formájával, legyen az fizikai, mentális vagy érzelmi, az összetartozást, a sebezhetőséget és a gondoskodást kívánja elősegíteni

– írták.

Larnaka az ország második városa, amely viseli a címet Páfosz (2017) után.

A másik uniós kulturális főváros 2030-ban a Brüsszeltől mintegy harminc kilométerre fekvő Leuven lesz. Belgium ötödik alkalommal ad otthont Európa Kulturális Fővárosának Antwerpen (1993), Brüsszel (2000), Brugge (2002) és Mons (2015) után.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a címért két uniós tagjelölt ország városa versengett, a győztes montenegrói Niksic mellett az ukrajnai Lemberg.

Niksic olyan „nyílt város, olyan tér” kíván lenni, ahol a kultúra közelebb hozza egymáshoz az embereket, és ahol a jövő nem elszigeteltségben, hanem közös kreativitásban és szolidaritásban formálódik

– írták.

Az Európa Kulturális Fővárosa cím lehetővé teszi az érintett városok számára, hogy a kultúrán keresztül fokozzák helyi és regionális fejlődésüket. Emellett hosszú távú kulturális, gazdasági és társadalmi előnyöket biztosít mind a városok, mind a környező régiók számára.

Az Európa Kulturális Fővárosa cím adományozását Melina Mercouri görög kulturális miniszter kezdeményezte 1985-ben. A városokat olyan kulturális programpályázat alapján választják ki, amely erős európai dimenziót foglal magában, segíti a lakosság bevonását a város és az adott régió kulturális életébe, valamint hozzájárul a város és környezete hosszú távú fejlődéséhez.

Ez idáig két magyar város, 2010-ben Pécs, 2023-ban pedig Veszprém viselhette az Európa Kulturális Fővárosa címet.

