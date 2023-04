Fuss NEKI! program Kárpátalján

Kárpátaljai magyar könyvtárak számára szervezett gyűjtést a Fuss NEKI! székelyudvarhelyi program. Az adományt április 20-án adták át Beregszászban. Az összegyűjtött 31 244 lejből (majdnem 6 000 euró) új könyveket vásárolhatott a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Beregszászi, Bátyúi, Aknaszlatinai, Csapi, Kaszonyi, Nagybégányi, Szürtei kistérségek, valamint Péterfalva és Salánk község, továbbá a Kárpátaljai Megyei Könyvtár számára.

Varga Éva, az egyesület elnöke elmondta, hogy a kezdeményezés még 2022-ben indult egy székelyudvarhelyi konferencia során. Elárulta, hogy amikor igent mondtak a projektre, nem is remélték, hogy ilyen nagy összeget sikerül összegyűjteni.

A rendezvényen részt vett Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója, és munkatársa, Szabó Károly. Amint elmondták, az eddigiekben a Fuss NEKI! program keretében Székelyudvarhely és környéke projektjeihez szerveztek gyűjtést. Most fordult elő először, hogy az erdélyiek kárpátaljai testvéreikért tanúsítottak példátlan összefogást. A szervezők elmondták, hogy szinte minden megszólított ember szívesen ajánlott fel kisebb-nagyobb összeget. Hozzá kell tenni, hogy az adakozásban kárpátaljai vállalkozók, magánszemélyek is részt vettek: étteremtulajdonosok, borászok, könyvtárosok, de voltak köztük nyugdíjasok és diákok is.

Varga Éva egy prezentációval mesélte el a program részleteit. Elmondta, hogy a nemes cél érdekében futást, gyaloglást, kerékpározást is szerveztek. A programnak 31 nagykövete van Kárpát-medence-szerte, akik összesen 380 km-t és 600 métert tettek meg egyénileg az ügyért. Ez a szám sokkal nagyobb, ha beszorozzák a székelyudvarhelyi, beregszászi, csongrádi, békéscsabai, kecskeméti és sárosoroszi könyvtárba járó gyerekek számával, akik csapatban tették meg a vállalt távot.

Az elnök asszony köszönetet mondott a székelyudvarhelyi Bibliofil Alapítványnak a lehetőségért, a nagyköveteknek a lelkes munkáért, Szőcs Endrének az ötletért, a Beregszászi Oktatási és Művelődési Főosztálynak, hogy szívén viselte és segítette a könyvtárosokat, a sajtónak a népszerűsítő anyagokért, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának a könyvek szállításáért, az adakozóknak az adományokért.

A könyvtárosok végre érezhették, hogy ők nem csak könyvtárosok, hanem ők a könyvtárosok – mondta Varga Éva.

Nekifutottak, és ez lett az eredmény!

Fehér Rita

Kárpátalja.ma