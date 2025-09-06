Újra Irodalmi kilátó lesz Beregszászban

Az Irodalmi kilátó nevet viselő rendezvénynek már hagyománya van Magyarország Beregszászi Konzulátusán. Az újabb eseményre szeptember 16-án várja az érdeklődőket a külképviselet, valamint a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet.

A találkozó rendhagyó módon a beregszászi Európa-Magyar Ház udvarán kezdődik közép-európai idő szerint délután két órakor. Itt avatják fel Zahorai János (1835–1909) festőművész emléktábláját.

Az Irodalmi kilátó délután három órakor a beregszászi konzulátus Gulácsy termében folytatódik. Az idén száz éve született Nagy Lászlóra is emlékező irodalmi összeállítást követően az Együtt folyóirat újabb lapszámait mutatják be a jelenlévő szerkesztők és szerzők.

