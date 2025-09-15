Irodalmi kilátó – helyszínváltozás!

Mint korábban hírt adtunk róla, szeptember 16-án várja az érdeklődőket Magyarország Beregszászi Konzulátusa az Irodalmi kilátó című rendezvényre.

A találkozó a beregszászi Európa-Magyar Ház udvarán kezdődik közép-európai idő szerint délután két órakor. Itt avatják fel Zahorai János (1835–1909) festőművész emléktábláját.

A délután három órakor folytatódó irodalmi programnak – a konzulátus tájékoztatása szerint – nem a Gulácsy terem, hanem a külképviselet Munkácsy terme ad otthont.

