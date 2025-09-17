Tartalmas irodalmi délután Beregszászban

A kárpátaljai Együtt irodalmi, képzőművészeti, humán tudományi folyóirat lapszámainak bemutatója Magyarország Beregszászi Konzulátusán immár szép hagyománnyá vált. Az Irodalmi kilátó címet viselő találkozóra ezúttal szeptember 16-án került sor a külképviselet Munkácsy termében.

Fülöp Andrea konzulasszony az Együtt szerkesztőbizottságának jelenlévő tagjai, szerzői között üdvözölte Zubánics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnökét, Dupka Györgyöt, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnökét, Vári Fábián László Kossuth-díjas költőt, Marcsák Gergely költőt és Shrek Tímea írót. Külön köszöntötte a Budapestről érkezett Molnár Valériát, a Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány kurátorát.

A találkozót Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője nyitotta meg. Szavai szerint a találkozónak külön aktualitást adott, hogy a magyar irodalom több kimagasló alkotójának is kerek jubileumát ünnepelhetjük. Nagy László száz éve, József Attila százhúsz éve, Szabó Lőrinc százhuszonöt éve, Kosztolányi Dezső pedig száznegyven éve született. Köszönetet mondott a Kárpátalján tevékenykedő művészeknek és a művészeti programokat szervező intézményeknek vidékünk kulturális életének fejlesztéséért.

Ezután Shrek Tímea író és Marcsák Gergely költő mutatta be közös irodalmi pódiumműsorát. A verses-zenés előadás a 2024-ben megjelent Szégyenpiac című antológia háborúellenes műveiből nyújtott ízelítőt.

Molnár Valéria előadásában a korábban említett jubiláló klasszikusaink művei hangzottak el. Nagy László Ki viszi át a Szerelmet, József Attila Nem emel föl, Szabó Lőrinc Cirip és Kosztolányi Dezső Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben című verseit tolmácsolta az előadó.

Elismerésre méltó színvonal

Dupka György beszédét rövid folyóirat-történeti áttekintéssel kezdte. Megemlítette a csehszlovák időszakban indult munkácsi Magyar Írást és a rendszerváltás környékén életre hívott Hatodik Sípot. Ilyen előzmények vezettek Kárpátalján a 2002-től megjelenő Együtt folyóirathoz, mely fórumteremtő szándékkal indult, és első hét évfolyamának Nagy Zoltán Mihály volt a főszerkesztője.

Ezt a tisztet vette át a lapot máig irányító Vári Fábián László, aki ezúttal röviden ismertette az elmúlt huszonhárom év munkáját és a mai folyóirat elődje, a hatvanas években az ungvári egyetemen szerkesztett Együtt történetét.

Kiemelte, hogy a szépirodalom mellett nagyon sok helytörténeti anyagot is közölnek, amely formálni és erősíteni képes az olvasók nemzettudatát. Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a kárpátaljai magyar kultúrát szívügyének érző anyaországi szerzők is publikálnak a lapban, valamint vidékünk képzőművészeit is igyekszik bemutatni a folyóirat. Emellett méltatta az Együtt állandó rovatát, a Dupka György összeállításában megjelenő kultúrkrónikát.

Beszédes adat, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában elérhető lapszámok több mint 40 000 letöltésnél járnak.

Az eszmecsere utolsó részében a folyóirat többi jelenlévő szerzője és munkatársa osztotta meg gondolatait. Shrek Tímea író, Marcsák Gergely költő, olvasószerkesztő és Zubánics László történész, a tanulmányrovat szerkesztője beszélt munkásságáról és jövőbeli terveiről.

Felszólalt továbbá az Együtt szerkesztésében is közreműködő Szemere Judit, aki egyben a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztője. A budapesti Kárpátaljai Szövetség lapja immár húsz éve tudósít Magyarországra áttelepült honfitársainknak szülőföldjükről, erről és a szövetség hagyományos balatonföldvári találkozójáról is szó esett.

A tartalmas irodalmi programot Marcsák Gergely előadása zárta, aki a száz éve született Nagy László Adjon az Isten című megzenésített versét adta elő.

A találkozóról készült felvétel megtekinthető két részletben a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Facebook-oldalán ide és ide kattintva.

