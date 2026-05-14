Bajnokok Ligája – Az RTL megszerezte a teljes jogcsomagot 2027-től

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója bejelentette, hogy a csatorna a 2027/28-as idénytől kezdve megszerezte a labdarúgó Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját.

Amint az M4 Sport jelezte: Vidus Gabriella LinkedIn-oldalán – 17 nappal a sorozat 2025/26-os kiírásának budapesti döntője előtt – számolt be a hírről, kiemelve, hogy „ez egy igazán különleges mérföldkő az RTL Magyarországnál”.

A teljes jogcsomag megszerzése azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája minden mérkőzése az RTL felületein lesz látható 2031-ig.

A Bajnokok Ligája mérkőzéseit Magyarországon a 2024/25-ös idény óta az RTL+-on és a Sport TV-n is lehet követni.

Forrás: MTI